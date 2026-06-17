Несмотря на многочисленные сообщения о необъяснимых аномальных явлениях и популярность теорий о визитах инопланетян, астрономы напоминают: главным препятствием остаётся сам космос. Об этом пишет Sciencealert.

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Почему межзвездные путешествия могут быть практически невозможны?

Ближайшая к Солнцу звезда после нашего светила — Проксима Центавра — расположена примерно в 40 триллионах километров от Земли. Для астрономов это 4,3 светового года.

Даже самый быстрый созданный человечеством космический аппарат — Parker Solar Probe — движется со скоростью около 191 километра в секунду. Это всего лишь 0,064% скорости света. Если бы аппарат летел к Проксиме Центавра без остановок, путь занял бы примерно 6650 лет.

Для межзвёздных путешествий требуются скорости, приближенные к скорости света. Но здесь возникает ещё одна проблема, предсказанная теорией относительности Альберта Эйнштейна.

Как путешествия в космосе влияют на время?

Согласно теории относительности, время течет не одинаково во всех уголках Вселенной. Чем быстрее движется объект, тем медленнее для него течет время.

На практике этот эффект уже подтвержден. После годичной миссии на борту Международной космической станции астронавт Скотт Келли вернулся на Землю на несколько миллисекунд моложе своего однояйцевого брата-близнеца.

Для человека такая разница почти незаметна. Но если представить цивилизацию, путешествующую между звездами со скоростью, близкой к скорости света, последствия будут гораздо серьезнее.

За время полёта экипаж может состариться лишь на несколько лет, тогда как на родной планете пройдут десятилетия или даже столетия. Вернувшись домой, такие путешественники фактически окажутся в будущем своего мира.

Почему энергии для полёта может просто не хватить?

Другая фундаментальная проблема связана с энергией.

С увеличением скорости растёт и количество энергии, необходимое для дальнейшего ускорения космического корабля. Согласно законам физики, достижение скорости света объектом с массой потребовало бы бесконечного количества энергии, что делает такое путешествие невозможным.

Кроме того, межзвездное пространство не является абсолютно пустым. В нём присутствуют отдельные атомы водорода и другие частицы. При движении на сверхвысоких скоростях они могут превращаться в мощный источник излучения, опасного для экипажа и электроники.

Также возникает проблема нагрева корпуса. Частицы, сталкивающиеся с кораблём на скоростях, близких к скорости света, могут постепенно разрушать его внешнюю оболочку.

Физик Мигель Алькубьерре предложил концепцию сверхсветового перемещения с помощью так называемого "варп-двигателя". Однако даже эта теоретическая модель требует колоссальных энергетических ресурсов, которые пока недоступны человечеству.

Почему атмосфера Земли может быть опасной для пришельцев?

Третий аргумент касается самой Земли.

Современная атмосфера нашей планеты — результат миллиардов лет эволюции жизни. Примерно 2,4 миллиарда лет назад цианобактерии начали активно вырабатывать кислород, постепенно изменяя состав атмосферы.

Для людей кислород жизненно необходим. Но для других форм жизни он может оказаться токсичным.

Учёные отмечают, что нет никаких гарантий того, что инопланетные организмы способны существовать в земных условиях без специальной защиты. Именно поэтому ученые скептически относятся к популярным описаниям пришельцев, которые якобы передвигаются по Земле без каких-либо защитных костюмов или оборудования.

Так существуют ли инопланетяне вообще?

Отсутствие доказательств визитов не означает, что жизнь за пределами Земли не существует.

На сегодняшний день астрономы открыли около 6200 экзопланет в более чем 4700 звездных системах. При этом ученые предполагают, что большинство звезд могут иметь по крайней мере одну планету.

Только в нашей галактике насчитывается более 100 миллиардов звёзд, поэтому потенциально пригодных для жизни миров может быть огромное количество.

Также перспективными объектами для поиска микробиологической жизни в пределах Солнечной системы остаются Марс, Европа, Энцелад и Титан.

Поиском разумных цивилизаций уже десятилетиями занимаются SETI Institute и проект Breakthrough Listen. Они анализируют сигналы из космоса с помощью радиотелескопов, но пока не обнаружили убедительных признаков технологически развитой внеземной жизни. Впрочем, учёные напоминают: история современной астрономии насчитывает всего около ста лет, тогда как возраст Вселенной составляет примерно 13,8 миллиарда лет. Поэтому отсутствие доказательств пока не означает отсутствие самих цивилизаций.

Как отмечали авторы научной статьи, опубликованной в журнале Nature ещё в 1959 году, шансы на успех поисков трудно оценить, но если не искать вовсе, они будут равны нулю.