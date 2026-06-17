Учёные из Fronties объясняют, что тепловой стресс может вызывать усталость, раздражительность и даже агрессию.

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Действительно ли жара может изменить поведение животных?

Во время летней жары многие владельцы замечают изменения в поведении своих домашних питомцев. Собаки становятся менее активными, кошки дольше спят, а некоторые животные могут вести себя необычно или даже агрессивно.

Специалисты объясняют, что это естественная реакция организма на перегрев. Когда температура окружающей среды превышает комфортный для животного уровень, организм начинает тратить больше ресурсов на охлаждение. Из-за этого меняется поведение и уровень активности.

По данным ветеринаров, во время жары животные стараются уменьшить физическую нагрузку и больше отдыхают. Кошки могут дольше лежать в прохладных местах, а собаки нередко отказываются от активных игр и длительных прогулок.

Такие изменения помогают организму избежать перегрева. Кроме того, в жаркую погоду животные часто пьют больше воды и могут терять аппетит. Это также считается нормальной адаптацией к высоким температурам.

Научные исследования показывают, что тепловой стресс влияет не только на физиологию, но и на поведение животных. Перегрев организма способен повышать уровень тревожности, провоцировать беспокойство и агрессивные реакции. Особенно это заметно у социальных видов, которые вынуждены конкурировать за воду, пищу или прохладные места для отдыха.

Специалисты отмечают, что во время жары животные могут хуже переносить раздражители, чаще избегать контактов или проявлять раздражение даже из-за привычных ситуаций. Подобные изменения фиксируются как у домашних животных, так и в диких популяциях.

Как помочь домашнему животному пережить жару?

Во время жаркой погоды домашние животные нуждаются в особом внимании. В отличие от людей, собаки и кошки имеют ограниченные возможности для охлаждения организма, поэтому риск перегрева для них значительно выше.

По данным американских ветеринарных организаций и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), тепловой удар у животных может развиться очень быстро и представляет прямую угрозу жизни.

Обеспечьте постоянный доступ к воде

Специалисты подчеркивают, что у питомца должен быть постоянный доступ к чистой и свежей воде. Миски желательно размещать в затененных местах, чтобы вода не нагревалась слишком быстро. Также ветеринары советуют организовать для животного прохладное место для отдыха в доме или во дворе.

Особенно опасно перегревание для пожилых животных, щенков, котят и пород с плоской мордой.

Прогулки лучше перенести

В жаркие дни выгуливать собак рекомендуется рано утром или после захода солнца. В это время температура воздуха значительно ниже, а риск теплового стресса меньше.

Отдельную опасность представляет горячий асфальт. Он может не только обжигать подушечки лап, но и дополнительно перегревать организм животного.

Никогда не оставляйте животное в автомобиле

Ветеринары называют это одним из самых опасных сценариев в летний период. Даже если окна автомобиля приоткрыты, температура внутри салона может подняться до критических показателей всего за несколько минут. В таких условиях тепловой удар может наступить очень быстро.

Стоит отметить, что первыми признаками перегрева обычно являются чрезмерное и учащенное дыхание, сильное слюноотделение, вялость и нежелание двигаться. У животного могут покраснеть десны и язык, а также появиться признаки обезвоживания.