Windows XP запустили на iPad: як працює стара система на новому залізі

Поворот Apple щодо емуляторів ПК зробив багато речей можливими й навіть простими. Наприклад, запуск Windows XP на iPad. Ентузіаст, який спробував це, каже, що працює все дуже повільно, хоча, можливо, не повільніше, ніж на ПК тієї епохи, коли операційна система була актуальною. Проте це не зупинило його, і він каже, що ніколи не користувався своїм iPad частіше, ніж зараз.

Як це працює

Нагадаємо, у квітні Apple переглянула правила App Store, дозволивши використання емуляторів ігор. Популярний емулятор Nintendo Delta став одним із перших, хто скористався цією можливістю. Керуючись вимогами європейського антимонопольного законодавства, компанія впровадила цю зміну по всьому світу.

Раніше Перший емулятор ПК з'явиться на iOS, iPadOS та visionOS

Однак пізніше Apple відхилила додаток UTM SE для емуляторів ПК, заявивши, що виняток стосується лише емуляторів консольних ігор. Ця заява не сподобалася ні користувачам, ні регуляторам, тож після деяких обговорень згодом компанія знову змінила курс і схвалила емулятор.

Apple не дозволяє програмам використовувати JIT-компілятор з міркувань безпеки, а це означає, що емульовані операційні системи можуть працювати досить повільно, але декого це не зупиняє.

Вес Девіс з The Verge був одним із таких, і каже, що процес встановлення був простим, хоча й довгим – дві з половиною години. Знадобився лише додаток і кілька нескладних маніпуляцій з планшетом Apple. Він каже, що все дійсно працює повільно, але так само було і з комп'ютерами часів XP. Нові вікна відкриваються кілька секунд, пункти меню "Пуск" реагують з аналогічною затримкою.

Але це не викликало обурення, і я щиро вважаю, що він швидший за комп'ютер Compaq, який був у нас, коли я був підлітком,

– каже Вес Девіс.



Windows XP запустили на iPad / Фото Вес Девіс / The Verge

Журналіст каже, що для емуляції вибрав M1 iPad Pro, який ще є відносно новим пристроєм. Цей планшет вийшов у 2021 році з першим поколінням процесорів від самої Apple. Він не розкрив, яка кількість пам'яті була встановлена в його системі.