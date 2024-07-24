Как это работает

Напомним, в апреле Apple пересмотрела правила App Store, разрешив использование эмуляторов игр. Популярный эмулятор Nintendo Delta стал одним из первых, кто воспользовался этой возможностью. Руководствуясь требованиями европейского антимонопольного законодательства, компания внедрила это изменение по всему миру.

Ранее Первый эмулятор ПК появится на iOS, iPadOS и visionOS

Однако позже Apple отклонила приложение UTM SE для эмуляторов ПК, заявив, что исключение касается только эмуляторов консольных игр. Это заявление не понравилась ни пользователям, ни регуляторам, поэтому после некоторых обсуждений впоследствии компания снова изменила курс и одобрила эмулятор.

Apple не позволяет программам использовать JIT-компилятор из соображений безопасности, а это означает, что эмулированные операционные системы могут работать довольно медленно, но некоторых это не останавливает.

Уэс Дэвис из The Verge был одним из таких, и говорит, что процесс установки был простым, хотя и долгим – два с половиной часа. Понадобилось только приложение и несколько несложных манипуляций с планшетом Apple. Он говорит, что все действительно работает медленно, но так же было и с компьютерами времен XP. Новые окна открываются несколько секунд, пункты меню "Пуск" реагируют с аналогичной задержкой.

Но это не вызвало возмущения, и я искренне считаю, что он быстрее компьютера Compaq, который был у нас, когда я был подростком,

– говорит Уэс Дэвис.



Windows XP запустили на iPad / Фото Уэс Дэвис / The Verge

Журналист говорит, что для эмуляции выбрал M1 iPad Pro, который еще является относительно новым устройством. Этот планшет вышел в 2021 году с первым поколением процессоров от самой Apple. Он не раскрыл, какое количество памяти было установлено в его системе.

Кстати, ранее благодаря эмулятору Windows XP уже запускали на новой гарнитуре Apple Vision Pro.