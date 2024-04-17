Apple дозволила користувачам з ЄС завантажувати застосунки безпосередньо з сайтів розробників

Компанія Apple оголосила про суттєву зміну своєї політики, дозволивши користувачам в Європейському Союзі завантажувати та встановлювати програми безпосередньо з веб-сайтів розробників, оминаючи App Store. Цей крок є відповіддю на "Закон про цифрові ринки" (Digital Markets Act, DMA), який спрямований на розвиток конкуренції та захист споживачів від монополістичних практик.

Що зміниться для розробників

Згідно з новими правилами, розробники, які прагнуть самостійно розповсюджувати застосунки, повинні дотримуватися умов Apple, специфічних для ринку ЄС.

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Ці вимоги включають "технологічний збір" у розмірі 0,5 євро за кожне встановлення застосунку, кількість яких перевищує один мільйон за попередні 12 місяців, незалежно від способу розповсюдження. Невиконання цих умов означає втрату можливості, наданої DMA.

Щоб отримати право на пряме розповсюдження, розробники повинні:

забезпечити дотримання керівних принципів Apple,

самостійно вирішувати спори щодо інтелектуальної власності,

відповідати на запити органів влади щодо видалення інформації,

надавати технічну підтримку користувачам.

Крім того, утиліти повинні пройти процедуру "нотаріального засвідчення" Apple для перевірки їхньої безпеки, оскільки компанія вважає, що завантаження програм поза межами App Store створює ризики для безпеки.

Як це працюватиме на стороні користувача

При першій спробі завантажити застосунок з веб-сайту розробника, користувачам iOS буде запропоновано надати дозвіл на встановлення. Хоча спочатку цей процес передбачає кілька підтверджень, наступні інсталяції спрощуються.

Apple повідомляє користувачів про те, що вони беруть на себе відповідальність за оновлення та покупки, і просить їх перевірити інформацію про програму, стверджуючи, що ці заходи відповідають стандартам безпеки DMA.

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Все ще може змінитися

Критики запевняють, що суворі попередження Apple можуть стримувати користувачів від завантаження програм поза межами App Store, що потенційно обмежує конкуренцію. Європейська комісія ініціювала розслідування дій Apple, зокрема, ретельно вивчається обґрунтованість запроваджених нею комісійних зборів.