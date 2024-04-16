Результати

Згідно з опублікованими результатами, нові смартфони Samsung показали вищу середню продуктивність 5G, ніж лінійка iPhone 15, у більшості протестованих країн. Дані збирали з 1 лютого по 24 березня в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, в Африці, Європі та Північній Америці.

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Ookla заявляє, що "сімейство Samsung Galaxy S24 показало статистично значущу перевагу за середньою швидкістю завантаження 5G у семи з 15 країн, які брали участь у цьому дослідженні".

Серія iPhone 15 посіла перше місце за середньою швидкістю 5G лише в одній країні, і Ookla підкреслює, "що різниця у швидкості між пристроями Galaxy S24 та iPhone 15 була відносно незначною в деяких з проаналізованих країн". Але в цілому пристрої S24 випередили смартфони iPhone 15.

У США середня швидкість пристроїв S24 була на 34 Мбіт/с вищою, ніж у лінійки iPhone 15.

Сімейство iPhone 15 посіло четверте місце в Гонконзі. Пристрої S24 мають середню швидкість на понад 20 Мбіт/с вищу.

В ОАЕ серія S24 випередила iPhone 15 лише на 9 Мбіт/с.

У Великій Британії середній показник нових смартфонів Samsung становив 18 Мбіт/с. iPhone опинилися на другому місці.

Варто зазначити, що певною мірою коливання в швидкостях стали результатом того, що компанія Samsung постачає смартфони з різними чипами на різні ринки.

Моделі Samsung Galaxy S24 Ultra використовують чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 у всьому світі, тоді як S24 і S24+ використовують його лише в Канаді, Китаї, Гонконгу, Тайвані та Сполучених Штатах.

Samsung Exynos 2400 використовується в інших країнах для S24 і S24+.

Це також означає, що вони мають різні модеми 5G: пристрої Galaxy S24 використовують модем Snapdragon X75 5G, моделі S23 мають модем Qualcomm Snapdragon X70, а моделі S22 мають модем Qualcomm Snapdragon X65.

У моделях Apple iPhone 15 використовується процесор Apple A16 Bionic, а в моделях iPhone 15 Pro і Pro Max — чіп A 17 Pro.

Усі пристрої сімейства Apple iPhone 15 використовують модем Snapdragon X70 5G від Qualcomm.

Природньо, що пристрої Samsung попередніх років також відстали від цьогорічних Galaxy S24, оскільки технологія постійно покращується.