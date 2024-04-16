Результаты

Согласно опубликованным результатам, новые смартфоны новые смартфоны Samsung показали более высокую среднюю производительность 5G, чем линейка iPhone 15, в большинстве протестированных стран. Данные собирали с 1 февраля по 24 марта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Европе и Северной Америке.

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Ookla заявляет, что "семейство Samsung Galaxy S24 показало статистически значимое преимущество по средней скорости загрузки 5G в семи из 15 стран, участвовавших в этом исследовании".

Серия iPhone 15 заняла первое место по средней скорости 5G только в одной стране, и Ookla подчеркивает, "что разница в скорости между устройствами Galaxy S24 и iPhone 15 была относительно незначительной в некоторых из проанализированных стран". Но в целом устройства S24 опередили смартфоны iPhone 15.

В США средняя скорость устройств S24 была на 34 Мбит/с выше, чем у линейки iPhone 15.

Семейство iPhone 15 заняло четвертое место в Гонконге. Устройства S24 имеют среднюю скорость более чем на 20 Мбит/с выше.

В ОАЭ серия S24 опередила iPhone 15 лишь на 9 Мбит/с.

В Великобритании средний показатель новых смартфонов Samsung составил 18 Мбит/с. iPhone оказались на втором месте.

Стоит отметить, что в определенной степени колебания в скоростях стали результатом того, что компания Samsung поставляет смартфоны с разными чипами на разные рынки.

Модели Samsung Galaxy S24 Ultra используют чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 во всем мире, тогда как S24 и S24+ используют его только в Канаде, Китае, Гонконге, Тайване и Соединенных Штатах.

Samsung Exynos 2400 используется в других странах для S24 и S24+.

Это также означает, что они имеют разные модемы 5G: устройства Galaxy S24 используют модем Snapdragon X75 5G, модели S23 имеют модем Qualcomm Snapdragon X70, а модели S22 имеют модем Qualcomm Snapdragon X65.

В моделях Apple iPhone 15 используется процессор Apple A16 Bionic, а в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max - чип A 17 Pro.

Все устройства семейства Apple iPhone 15 используют модем Snapdragon X70 5G от Qualcomm.

Естественно, что устройства Samsung предыдущих лет также отстали от нынешних Galaxy S24, поскольку технология постоянно улучшается.