Что изменится для разработчиков

Согласно новым правилам, разработчики, которые стремятся самостоятельно распространять приложения, должны соблюдать условия Apple, специфических для рынка ЕС.

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Эти требования включают "технологический сбор" в размере 0,5 евро за каждую установку приложения, количество которых превышает один миллион за предыдущие 12 месяцев, независимо от способа распространения. Невыполнение этих условий означает потерю возможности, предоставленной DMA.

Чтобы получить право на прямое распространение, разработчики должны:

обеспечить соблюдение руководящих принципов Apple,

самостоятельно решать споры относительно интеллектуальной собственности,

отвечать на запросы органов власти по удалению информации,

предоставлять техническую поддержку пользователям.

Кроме того, утилиты должны пройти процедуру "нотариального заверения" Apple для проверки их безопасности, поскольку компания считает, что загрузка программ вне App Store создает риски для безопасности.

Как это будет работать на стороне пользователя

При первой попытке загрузить приложение с веб-сайта разработчика, пользователям iOS будет предложено предоставить разрешение на установку. Хотя сначала этот процесс предусматривает несколько подтверждений, последующие инсталляции упрощаются.

Apple сообщает пользователям о том, что они берут на себя ответственность за обновления и покупки, и просит их проверить информацию о приложении, утверждая, что эти меры соответствуют стандартам безопасности DMA.

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Все еще может измениться

Критики уверяют, что строгие предупреждения Apple могут сдерживать пользователей от загрузки программ вне App Store, что потенциально ограничивает конкуренцию. Европейская комиссия инициировала расследование действий Apple, в частности, тщательно изучается обоснованность введенных ею комиссионных сборов.