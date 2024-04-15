Згідно з даними IDC, світовий ринок смартфонів зріс на 8,4% у річному обрахунку, при цьому в першому кварталі було відвантажено 289,4 мільйона смартфонів. Це вже третій квартал поспіль, що свідчить про стійке відновлення сегмента.

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Лідери ринку смартфонів

Samsung забезпечив собі перше місце з часткою ринку 20,8% і 60,1 мільйонами відвантажених смартфонів, попри незначне зниження поставок на 0,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Тим часом Apple зіткнулася з більш значним падінням поставок на 9,6% до 50,1 мільйона смартфонів, що призвело до зменшення її ринкової частки з 20,7% до 17,3%.

Xiaomi посіла третю позицію з 14,1% частки ринку, продемонструвавши значне зростання поставок на 33,8% до 40,8 млн смартфонів.

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Китайський виробник Transsion забезпечив собі четверте місце з 28,5 мільйонами відвантажених смартфонів і часткою ринку 9,9%, продемонструвавши вражаюче зростання поставок на 84,9% порівняно з попереднім роком.

Компанія OPPO, яка посіла п'яту позицію, скоротила поставки смартфонів на 8,5% до 25,2 млн одиниць, а її частка на ринку склала 8,7%.

Виробники, що не увійшли до першої п'ятірки, сукупно займають 29,3% ринку смартфонів, а їхні поставки в першому кварталі зросли на 7,2% у річному обчисленні.

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Крім того, аналітики IDC відзначили тенденцію до зростання середньої ціни продажу смартфонів, що зумовлено перевагою споживачів до пристроїв з більш високими технічними характеристиками, які залишаються актуальними протягом більш тривалого періоду.

Аналітики IDC очікують, що Samsung і Apple продовжать домінувати на ринку смартфонів у найближчому майбутньому, хоча рейтинги наступних позицій можуть змінитися.