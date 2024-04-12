І хоч HMD відмовилася від випуску смартфонів під брендом Nokia, звичайні кнопкові телефони продовжать випускати, повідомляє 24 Канал.

Не пропустіть Ви повинні їх встановити: 5 застосунків, які мають бути на вашому Android смартфоні

Нові телефони Nokia

Nokia 6310 (2024) може похвалитися схожістю зі своєю попередницею, моделлю 2021 року, з такими покращеннями, як більша ємність акумулятора (1450 мАг) та наявність порту USB-C. Його характеристики залишаються такими ж, як і у попередньої версії, включаючи 2,8-дюймовий РК-дисплей, задню VGA-камеру зі спалахом, два слоти для SIM-карт і підтримку карт пам'яті формату microSD.

Nokia 5310 (2024) теж зберігає дизайн свого побратима 2020 року, але зазнає змін у розмірах завдяки більшій ємності акумулятора (1450 мАг) та збільшеному 2,8-дюймовому РК-екрану. Пристрій працює на чипі Unisoc 6531F, зберігає кнопки управління відтворенням музики та клавіші гучності, а також має 8/16 МБ пам'яті, слот для карт пам'яті microSD, два динаміки та підтримку FM-радіо.

Nokia 230 (2024) без особливих змін зберіг дизайн попередника, але отримав такі оновлення, як акумулятор ємністю 1450 мАг та порт USB-C. Пристрій оснащений 2,8-дюймовим TFT-дисплеєм, здатним відображати 65 тисяч колірних відтінків, працює на чіпі Unisoc 6531F і має 8/16 МБ пам'яті, подвійну 2-мегапіксельну камеру зі спалахом, Bluetooth 5.0 і 3,5-мм аудіороз'єм.

Читайте на сайті Google скопіювала важливу функцію Apple: тепер знайти свій загублений смартфон буде простіше

Всі три моделі сумісні з мережами 2G і не підтримують мережі 3G або більш високих стандартів. Очікується, що найближчим часом будуть оголошені ціни на ці пристрої.