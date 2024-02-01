У рамках стратегічного кроку HMD Global має намір оновити свою продуктову лінійку, залишивши бренд Nokia для більш простих мобільних телефонів. Майбутня ж лінійка під брендом HMD включатиме смартфони, планшети та сучасні повністю бездротові навушники (TWS).

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Хоча деталі ще не підтверджені офіційно, є припущення, що HMD представить свої перші смартфони під новим брендом на майбутній виставці Mobile World Congress (MWC) 2024 у Барселоні, яка відбудеться з 26 по 29 лютого.

Офіційний сайт HMD заявляє, що компанія є "виробником телефонів Nokia". Однак акцент на недорогих мобільних телефонах без Android свідчить про зміну ринкового позиціонування бренду. Існуючі смартфони та планшети Nokia наразі пропонуються за зниженими цінами, що свідчить про зміну продуктової стратегії компанії.

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Попри зміну фокуса, важливо відзначити, що Nokia, як фінська компанія, зберігає світове лідерство у виробництві комунікаційного обладнання та залишається піонером у сфері передових мобільних технологій. Маючи у своєму портфоліо понад 6 000 патентів, що є невіддільною частиною стандарту 5G, Nokia продовжує відігравати важливу роль у формуванні майбутнього мобільного зв'язку.