И хотя HMD отказалась от выпуска смартфонов под брендом Nokia, обычные кнопочные телефоны продолжат выпускать, сообщает 24 Канал.

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Новые телефоны Nokia

Nokia 6310 (2024) может похвастаться сходством со своей предшественницей, моделью 2021 года, с такими улучшениями, как большая емкость аккумулятора (1450 мАч) и наличие порта USB-C. Его характеристики остаются такими же, как и у предыдущей версии, включая 2,8-дюймовый ЖК-дисплей, заднюю VGA-камеру со вспышкой, два слота для SIM-карт и поддержку карт памяти формата microSD.

Nokia 5310 (2024) тоже сохраняет дизайн своего собрата 2020 года, но претерпевает изменения в размерах благодаря большей емкости аккумулятора (1450 мАч) и увеличенному 2,8-дюймовому ЖК-экрану. Устройство работает на чипе Unisoc 6531F, сохраняет кнопки управления воспроизведением музыки и клавиши громкости, а также имеет 8/16 МБ памяти, слот для карт памяти microSD, два динамика и поддержку FM-радио.

Nokia 230 (2024) без особых изменений сохранил дизайн предшественника, но получил такие обновления, как аккумулятор емкостью 1450 мАч и порт USB-C. Устройство оснащено 2,8-дюймовым TFT-дисплеем, способным отображать 65 тысяч цветовых оттенков, работает на чипе Unisoc 6531F и имеет 8/16 МБ памяти, двойную 2-мегапиксельную камеру со вспышкой, Bluetooth 5.0 и 3,5-мм аудиоразъем.

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Все три модели совместимы с сетями 2G и не поддерживают сети 3G или более высоких стандартов. Ожидается, что в ближайшее время будут объявлены цены на эти устройства.