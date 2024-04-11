24 Канал подобрал лучшие программы, которые сделают ваш смартфон еще более полезным. Эти программы стоит установить на ваше устройство почти сразу после того, как вы купили телефон.

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VLC медиаплеер

Каждый, кто имеет ПК, когда-нибудь пользовался VLC. У него также есть приложение для смартфонов,, которое является одним из лучших видеоплееров для Android. И что лучше всего: это приложение с открытым исходным кодом является бесплатным и не содержит рекламы.



VLC медиаплеер / Фото VLC

VLC поддерживает гораздо более широкий спектр видеоформатов, чем большинство стандартных видеоплееров. Кроме того, вы получаете такие полезные функции, как добавление субтитров, поддержка двойного звука, эквалайзер и многое другое. Вы даже можете использовать программу как полноценный музыкальный плеер и создавать в ней плейлисты.

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Microsoft To Do

Microsoft To Do – это замечательная программа, которая поможет вам управлять повседневными задачами с помощью интересных уведомлений и настроек. С помощью этого приложения вы можете настроить свой список задач и получать уведомления по времени, месту или дате.

Оно также имеет надежную функцию синхронизации, что особенно полезно, если вы используете Microsoft To Do на своем компьютере с Windows.

Приложение также предоставляет вам предложения задач на основе вашей электронной почты Outlook.



Упорядочьте свои задачи с Microsoft ToDo / Фото theroundpie

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Bitwarden

Запомнить все эти пароли к различным учетным записям и сервисам бывает очень не просто. Bitwarden – это бесплатный менеджер паролей с открытым исходным кодом для Android.



Держите пароли в надежном месте / Фото Bitwarden

После установки он поможет вам безопасно хранить все ваши пароли в хранилище, доступном на различных устройствах, поскольку это кросс-платформенное приложение. Это избавляет вас от необходимости помнить каждый пароль для всех ваших аккаунтов.

Программа имеет функцию автозаполнения, которую можно активировать в меню настроек, что позволяет вводить учетные данные одним касанием. Кроме того, вы можете генерировать надежные пароли для повышения уровня безопасности и безопасно делиться ими со своей командой или семьей.

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ChatGPT

Вряд ли вам нужно рассказывать о том, что такое ChatGPT и какую пользу он может вам принести. Вы могли не знать, но эта языковая модель имеет свое приложение для смартфонов.



Универсальный инструмент / Фото pasionmovil

Возможности ChatGPT гораздо шире, чем многие представляют, и вы можете использовать его не только для поиска ответов на простые запросы, которые вам лень искать в Google.

На самом деле с помощью ChatGPT вы можете делать множество вещей, например:

переводить языки,

искать идеи для романа или эссе,

получать помощь с домашним заданием,

создавать интересные электронные письма и презентации, или даже писать стихи.

По умолчанию все ваши разговоры сохраняются, поэтому вы можете перечитать ответы, которые вам показались полезными. ChatGPT предлагает бесплатный уровень, но вы можете оплатить подписку на ChatGPT Plus, чтобы получить доступ к еще более расширенным функциям и быстрых ответов.

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Snapseed

Многие пользователи, которые знают о возможностях этого приложения, удивляются, почему он до сих пор не входит в состав Android по умолчанию. Это действительно странно, ведь Snapseed – это универсальный и многофункциональный фоторедактор от Google, который способен превратить ваши фото в произведение искусства.



Лучшее базовое фотоприложение / Фото hackfie

Вы можете применять фильтры, исправлять цвета, регулировать яркость и контрастность, обрезать или расширять и делать многое другое с вашими фотографиями с помощью этого инструмента. При этом вы можете легко отменить или повторить любые редактирования и экспортировать свои изображения в библиотеку.

В общем, если вы любите фотографировать на смартфон, Snapseed станет отличным инструментом в вашем арсенале.

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Все эти приложения безусловно пригодятся вам в тот или иной момент. Они не будут лежать мертвым грузом в памяти вашего устройства, ведь вы, скорее всего, довольно часто будете использовать их. Каждая из этих программ многофункциональная, поэтому не пожалейте времени на их изучение и освоение.