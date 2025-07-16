Космічна подорож Ax-4 завершена: екіпаж із чотирьох країн повернувся на Землю

Нещодавно завершилася унікальна космічна місія Ax-4, організована компанією Axiom Space. Екіпаж із чотирьох астронавтів, які представляли різні країни, успішно повернувся на Землю після перебування на Міжнародній космічній станції (МКС).

У кінці червня корабель Crew Dragon від компанії SpaceX доставив екіпаж місії Ax-4 на МКС. Ця приватна ініціатива, яку організувала Axiom Space із Г'юстона, об'єднала астронавтів із різних куточків світу. Їхня подорож завершилася приводненням капсули Crew Dragon у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії, інформує 24 Канал з посиланням на публікацію CEO SpaceX Гвенн Шотвелл в X.

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Місію очолювала Пеггі Вітсон, колишня астронавтка NASA, яка вже мала рекорд за тривалістю перебування в космосі серед американських астронавтів. Під час Ax-4 вона збільшила свій особистий рекорд із 675 до 695 днів загалом.

Решта членів екіпажу – Шубханшу Шукла з Індії, Тібор Капу з Угорщини та Славош Узнанський-Вісневський із Польщі – вперше побували в космосі, ставши першими представниками своїх країн на орбіті в новітній історії.

Хто ці астронавти?

Пеггі Вітсон – досвідчена астронавтка, яка зараз очолює програму пілотованих польотів у Axiom Space. Її внесок у космічні дослідження вражає, адже вона провела в космосі майже два роки свого життя .

– досвідчена астронавтка, яка зараз очолює програму пілотованих польотів у Axiom Space. Її внесок у космічні дослідження вражає, адже вона провела в космосі майже два роки свого життя . Шубханшу Шукла – пілот Військово-повітряних сил Індії, обраний Індийською організацією космічних досліджень (ISRO) для майбутнього пілотованого польоту на власній ракеті, запланованого на 2027 рік .

– пілот Військово-повітряних сил Індії, обраний Індийською організацією космічних досліджень (ISRO) для майбутнього пілотованого польоту на власній ракеті, запланованого на 2027 рік . Тібор Капу – учасник угорської космічної програми HUNOR, який представляє свою країну в новій ері космічних подорожей .

– учасник угорської космічної програми HUNOR, який представляє свою країну в новій ері космічних подорожей . Славош Узнанський-Вісневський – польський астронавт із резерву Європейського космічного агентства (ESA), що також зробив історичний крок для своєї країни.



Екіпаж Ax-4 / Фото SpaceX

Як проходила місія Ax-4?

Старт місії відбувся 26 червня, коли ракета Falcon 9 із кораблем Crew Dragon піднялася в небо з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Через добу екіпаж успішно пристикувався до МКС. Спочатку планувалося, що астронавти проведуть на орбіті близько 14 днів, але згодом місію продовжили ще на чотири дні через погодні умови для безпечного повернення.

На станції екіпаж брав участь у численних наукових експериментах, які допомагають краще зрозуміти вплив невагомості на організм людини та тестувати нові технології. Такі дослідження є ключовими для майбутніх тривалих польотів, наприклад, до Марса.

Що далі?

Після відстикування корабля Crew Dragon місце на МКС не залишиться порожнім надовго. Вже 31 липня запланована нова місія, під час якої інший екіпаж прибуде на станцію за допомогою тієї ж ракети Falcon 9 і корабля Crew Dragon. Ця група проведе на орбіті від шести до восьми місяців, продовжуючи важливі дослідження.