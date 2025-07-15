Яким був великий вибух Starship?

Під час підготовки до статичних вогневих випробувань прототипу Ship 36 на допоміжній площадці в червні 2025 року стався потужний вибух. Уламки корабля розлетілися на значну відстань, діставшись навіть сусідньої Мексики, нагадує 24 Канал.

Дивіться також Ілон Маск назвав ймовірну причину вибуху Starship на майданчику Starbase

На щастя, основний комплекс "Мехазілла" – унікальна конструкція, призначена для захоплення корабля під час посадки, – залишився неушкодженим, оскільки випробування проводилися не на головній площадці.

Статичні вогневі випробування – це тестування двигунів ракети без її відриву від землі. Вони дозволяють перевірити роботу систем у контрольованих умовах. А "Мехазілла" – це інноваційна конструкція, яка має "ловити" перший ступінь ракети після запуску, зменшуючи витрати на відновлення та повторне використання.

Цей інцидент став уже четвертим поспіль вибухом Starship, імовірно, через проблеми з паливною системою. Заміна самого корабля не становить великої складності для SpaceX, але внесення змін до системи подачі та контролю палива вимагає значно більше часу та зусиль.

Такі повторювані аварії викликають занепокоєння щодо надійності конструкції, адже кожен вибух відтерміновує реалізацію масштабних космічних проєктів.

Коли новий запуск Starship?

Незважаючи на серйозність аварії, SpaceX демонструє вражаючу стійкість. Ілон Маск, засновник і керівник компанії, оголосив у соцмережі X, що наступний випробувальний запуск відбудеться приблизно через три тижні після інциденту.

Якщо ці терміни будуть дотримані хоча б частково, то затримка десятого тестового польоту Starship складе лише близько місяця.

Чому Starship є таким важливим проєктом?

Starship є ключовим елементом не лише для амбітних мрій Маска про колонізацію Марса, а й для американської космічної програми загалом. NASA покладає великі надії на цей корабель для повернення людини на Місяць, що є важливим кроком для подальшого освоєння космосу. Без Starship реалізація таких планів у найближчі десятиліття виглядає малоймовірною.

Регуляторний орган FAA (Федеральне управління цивільної авіації США), ймовірно, не створюватиме значних перешкод для нових випробувань, враховуючи стратегічну важливість проєкту. Це дає SpaceX шанс швидко повернутися до роботи над удосконаленням корабля.

Нагадаємо, що внаслідок минулого вибуху ракети Starship загинули дельфіни, черепахи і тисячі риб. Інцидент спричинив екологічну катастрофу в Мексиканській затоці до того ж засипавши територію уламками.