Каким был большой взрыв Starship?

Во время подготовки к статическим огневым испытаниям прототипа Ship 36 на вспомогательной площадке в июне 2025 года произошел мощный взрыв. Обломки корабля разлетелись на значительное расстояние, добравшись даже до соседней Мексики, напоминает 24 Канал.

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К счастью, основной комплекс "Мехазилла" – уникальная конструкция, предназначена для захвата корабля во время посадки, – остался невредимым, поскольку испытания проводились не на главной площадке.

Статические огневые испытания – это тестирование двигателей ракеты без ее отрыва от земли. Они позволяют проверить работу систем в контролируемых условиях. А "Мехазилла" – это инновационная конструкция, которая должна "ловить" первую ступень ракеты после запуска, уменьшая затраты на восстановление и повторное использование.

Этот инцидент стал уже четвертым подряд взрывом Starship, вероятно, из-за проблем с топливной системой. Замена самого корабля не представляет большой сложности для SpaceX, но внесение изменений в систему подачи и контроля топлива требует значительно больше времени и усилий.

Такие повторяющиеся аварии вызывают беспокойство относительно надежности конструкции, ведь каждый взрыв откладывает реализацию масштабных космических проектов.

Когда новый запуск Starship?

Несмотря на серьезность аварии, SpaceX демонстрирует впечатляющую устойчивость. Илон Маск, основатель и руководитель компании, объявил в соцсети X, что следующий испытательный запуск состоится примерно через три недели после инцидента.

Если эти сроки будут соблюдены хотя бы частично, то задержка десятого тестового полета Starship составит лишь около месяца.

Почему Starship является таким важным проектом?

Starship является ключевым элементом не только для амбициозных мечтаний Маска о колонизации Марса, но и для американской космической программы в целом. NASA возлагает большие надежды на этот корабль для возвращения человека на Луну, что является важным шагом для дальнейшего освоения космоса. Без Starship реализация таких планов в ближайшие десятилетия выглядит маловероятной.

Регуляторный орган FAA (Федеральное управление гражданской авиации США), вероятно, не будет создавать значительных препятствий для новых испытаний, учитывая стратегическую важность проекта. Это дает SpaceX шанс быстро вернуться к работе над усовершенствованием корабля.

Напомним, что в результате прошлого взрыва ракеты Starship погибли дельфины, черепахи и тысячи рыб. Инцидент вызвал экологическую катастрофу в Мексиканском заливе к тому же засыпав территорию обломками.