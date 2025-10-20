На віддаленій ділянці пустелі Пілбара в Західній Австралії виявили великий палаючий уламок, який, імовірно, прибув із космосу. Експерти досліджують його походження разом із поліцією.

Що впало у пустелі Пілбара?

Незвичайний об’єкт знайшли 18 жовтня неподалік гірничого містечка Ньюман. Гірники, які натрапили на нього на віддаленій дорозі, повідомили про знахідку служби екстреної допомоги. Поліція Західної Австралії повідомила, що за попередніми даними уламок є частиною космічного корабля, який повторно увійшов в атмосферу Землі, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Над розслідуванням працюють поліція, Австралійське космічне агентство та Департамент пожежної й аварійної служби. Остаточного висновку поки немає, але фахівці підозрюють, що це може бути частина четвертого ступеня китайської ракети Jieling, запущеної у вересні.



Імовірно, частина китайської ракети / Фото Поліції Західної Австралії

Поліція у своїй заяві зазначила, що об’єкт виготовлено з вуглецевого волокна та він нагадує інші фрагменти космічного сміття – композитні герметичні резервуари або ракетні баки. Австралійське бюро безпеки транспорту підтвердило, що знахідка не пов’язана з цивільною авіацією.

Такі резервуари застосовують у космічних апаратах для зберігання рідин під високим тиском. Потрапляння подібних уламків на поверхню Землі є рідкістю, адже більшість з них згорає під час входження в атмосферу, а решта найчастіше падає в океан.



Імовірно, частина китайської ракети / Фото Поліції Західної Австралії

Не перший випадок

У 2023 році на узбережжі Західної Австралії вже виявляли великий уламок космічного апарата. Як тоді писало видання ScienceAlert, об'єкт спочатку впав у воду, а згодом його винесло на берег. Подібні інциденти показують, що навіть за наявності систем безпечного повернення старих супутників повністю виключити падіння уламків неможливо.

Австралійське космічне агентство закликало громадян не торкатися підозрілих об’єктів, які можуть бути космічним сміттям, оскільки вони можуть містити небезпечні матеріали. Разом із тим поліція наголосила, що конкретно цей знайдений об’єкт усе не становить загрози для людей.

