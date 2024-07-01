Фрагмент космічного сміття був виявлений ще у травні на території туристичного комплексу The Glamping Collective. NASA підтвердило, що цей уламок, розміром близько метра завширшки, походить від службового модуля капсули SpaceX Crew Dragon.

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Історія уламків

Модуль був частиною космічного корабля, який знову увійшов в атмосферу Землі 12 березня 2024 року після повернення астронавтів з Міжнародної космічної станції (МКС).

За даними NASA, уламок походить від службового (багажного) модуля космічного корабля Crew Dragon, що входив у атмосферу. Зазвичай такі модулі згорають в атмосфері після відділення від основної капсули.



Уламки корабля SpaceX / Фото The Glamping Collective

Однак, чому саме цей фрагмент пережив входження в атмосферу і досяг землі, залишається незрозумілим. І NASA, і SpaceX досі не розгадали цю загадку і не доклали жодних зусиль, щоб повернути уламок, який наразі виставлений під склом у Центрі відвідувачів.

Знахідку зробив працівник туристичного комплексу, а наступні повідомлення вказували на те, що менші уламки були знайдені на подвір'ях місцевих мешканців. Це знову викликало дискусії про необхідність покращення заходів захисту від падіння космічного сміття.

Інші фрагменти знайшли в житлових районах

Крім великого фрагмента, повідомлялося про менші уламки на подвір'ях мешканців прилеглих населених пунктів. Попри ці інциденти, NASA заявило, що не було повідомлень про структурні пошкодження або травми.

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Очікується, що зі збільшенням кількості супутників і космічних місій частота таких інцидентів зі сміттям зростатиме. Це вкотре зосереджує увагу на нагальній потребі в надійному механізмі реагування і переглянутих стандартах для космічних матеріалів, щоб забезпечити їх повне згоряння при вході в атмосферу.