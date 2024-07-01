Фрагмент космического мусора был обнаружен еще в мае на территории туристического комплекса The Glamping Collective. NASA подтвердило, что этот обломок, размером около метра в ширину, происходит от служебного модуля капсулы SpaceX Crew Dragon.

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История обломков

Модуль был частью космического корабля, который снова вошел в атмосферу Земли 12 марта 2024 года после возвращения астронавтов с Международной космической станции (МКС).

По данным NASA, обломок происходит от служебного (багажного) модуля космического корабля Crew Dragon, входившего в атмосферу. Обычно такие модули сгорают в атмосфере после отделения от основной капсулы.



Обломки корабля SpaceX / Фото The Glamping Collective

Однако, почему именно этот фрагмент пережил вхождение в атмосферу и достиг земли, остается непонятным. И NASA, и SpaceX до сих пор не разгадали эту загадку и не приложили никаких усилий, чтобы вернуть обломок, который сейчас выставлен под стеклом в Центре посетителей.

Находку сделал работник туристического комплекса, а последующие сообщения указывали на то, что меньшие обломки были найдены во дворах местных жителей. Это снова вызвало дискуссии о необходимости улучшения мер защиты от падения космического мусора.

Другие фрагменты нашли в жилых районах

Кроме большого фрагмента, сообщалось о меньших обломках во дворах жителей близлежащих населенных пунктов. Несмотря на эти инциденты, NASA заявило, что не было сообщений о структурных повреждениях или травмах.

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Ожидается, что с увеличением количества спутников и космических миссий частота таких инцидентов с мусором будет расти. Это в очередной раз сосредотачивает внимание на насущной потребности в надежном механизме реагирования и пересмотренных стандартах для космических материалов, чтобы обеспечить их полное сгорание при входе в атмосферу.