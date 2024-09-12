Космічні туристи Polaris Down вперше в історії людства вийшли у відкритий космос

У четвер відбулася історична подія в галузі космонавтики – цивільні особи вперше здійснили вихід за межі космічного корабля. Це сталося під час місії Polaris Down на орбіті Землі висотою в 700 кілометрів.

Команда здійснила підготовку, одягнула спеціальні костюми SpaceX та відкрила шлюз, інформує Техно 24. Після цього перший член екіпажу Джаред Айзекман здійснив вихід за межі корабля. За ним у відкритий космічний простір відправилася Сара Гілліс.

Деталі Все про місію Polaris Dawn, коли вперше в історії цивільна людина вийде у відкритий космос

Як відбувся вихід у відкритий космос

Підготовка до позакорабельної діяльності (EV) – так астронавти називають вихід у відкритий космос – відбулася на кораблі перед виходом. Кожен член команди має власні завдання: першим здійснив вихід Джаред Айзекман, він провів перевірку мобільності костюма. За ним вихід здійснила Сара Глліс, яка проведе такі ж перевірки. Інші члени екіпажу залишаються в кабіні та мають свій перелік завдань для підтримки інших членів команди.



Джаред Айзекман чекає на команду контролю на Землі / Фото SpaceX

До речі, для того, щоб здійснити позакорабельну діядльність, SpaceX замінила частину корабля Cepola на модуль Spasewalker.



Модуль Skywalker, який використовувався для виходу / Фото SpaceX



Люк Spacewalker відкрито / Фото SpaceX

Джаред Айзекман покидає корабель / Фото SpaceX

На відео видно, як Джаред Айзекман у відкритому космосі здійснює частину запланованих маневрів для перевірки EV-космюму.



Сара Гілліс здійснила вихід у відкритий космос / Фото SpaceX

Майбутні місії Polaris Program

Надалі місію Polaris Down чекає повернення на Землю і ще 3 два польоти. Хоча деталі другого і третього польотів у рамках програми Polaris залишаються невідомими, Джаред Айзекман раніше висловлював, що для завершальної місії може бути використаний Starship від SpaceX, якщо він буде готовий до польоту. Айзекман також висловив припущення, що майбутні місії Polaris можуть сприяти збереженню та подовженню життя старіючих космічних місій.

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Однією з таких ініціатив є пропозиція обслуговування космічного телескопа Hubble, який потенційно може бути переведений на вищу орбіту для подовження його роботи. Крім того, Айзекман висловив занепокоєння щодо потенційного припинення роботи рентгенівської обсерваторії Chandra через відсутність фінансування і навіть звернувся з листом до адміністратора NASA Білла Нельсона з проханням вжити заходів для вирішення цієї проблеми.