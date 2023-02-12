На російському космічному кораблі "Прогрес МС-21" сталася розгерметизація

На російському вантажному космічному кораблі "Прогрес МС-21", що пристикований до Міжнародної космічної станції (МКС), сталася розгерметизація. Російський корабель виявився ізольований від загального об'єму станції.

Інформацію підтвердили в російському "Роскосмосі". У відомстві стверджують, що загрози для екіпажу на борту МКС немає.

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На кораблі стався витік охолоджувальної рідини

"Прогрес МС-21" 18 лютого має бути відстикований від станції. У повідомленні "Роскосмосу" йдеться, зараз він "ізольований від загального об'єму станції".

Представник американського центру управління польотами в Х'юстоні повідомили, що на кораблі стався витік охолоджувальної рідини із системи терморегулювання.

У "Роскосмосі" вже підтвердили цю інформацію, однак досі незрозуміло, що спричинило витік. Інцидент не завадив у суботу пристикуванню до МКС іншого вантажного корабля "Прогрес МС-22".

Інцидент з "Прогресом МС-21" вже другий за останні місяці

Повідомляється, що інцидент з "Прогресом МС-21" вже другий за останні місяці випадок із космічним кораблем, пристикованим до МКС.

У грудні 2022 року відбулася розгерметизація контуру зовнішнього радіатора корабля "Союз МС-22". Унаслідок цього на борту корабля різко підвищилася температура. Його вирішили не використовувати для повернення російсько-американського екіпажу на Землю.

На 20 лютого запланований старт до МКС корабля "Союз МС-23". Планується, що двоє російських космонавтів та американський астронавт полетять на ньому на Землю.

Поки невідомо, чи вплине інцидент із "Прогресом" на старт "Союзу". "Роскосмос" стверджує, що це не вплине на "подальшу програму польоту МКС".