Інцидент стався 15 грудня о 00:45, тобто приблизно за 1 годину 40 хвилин до того, як члени екіпажу мали почати вихід у відкритий космос тривалістю 6 годин 40 хвилин.

Важливо Залишки китайської ракети утворили хмару космічного сміття на орбіті

Однак вихід скасували вже після того, як космонавти наділи скафандри та скинули тиск у шлюзовій камері. Їм довелося повернутися на МКС.

Камери на зовнішній стороні космічної станції показали потік заморожених "пластівців", які викидаються з корабля "Союз" у космос. Ймовірно, джерелом витоку стала зовнішня система охолодження, розташована поблизу кормової частини. У NASA кажуть, що причина витоку невідома.

Диспетчери польотів запевнили космонавтів, що сама космічна станція в безпеці. Однак витік тривав щонайменше три години. Поки також невідомо, чи зможе "Союз" безпечно доставити космонавтів на Землю.

Росії не щастить не лише на Землі, але й у космосі

10 грудня стало відомо, що вже другий ворожий супутник за останні пів року просто-таки згорів в атмосфері. Він не пропрацював навіть двох місяців та, вочевидь, не виконав "секретних" поставлених цілей.

А у травні цього року науковці повідомляли, що військовий супутник "Космос-2555" зійшов з орбіти й згорів у атмосфері.

Додамо, що безвідповідальна поведінка Росії у космосі досі впливає на рух об'єктів орбітою. Так, висоту Міжнародної космічної станції довелося підіймати, оскільки вона могла зіткнутися з космічним сміттям, яке утворилося внаслідок безглуздих дій Росії.