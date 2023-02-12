Информацию подтвердили в российском "Роскосмосе". В ведомстве утверждают, что угрозы для экипажа на борту МКС нет.

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На корабле произошла утечка охлаждающей жидкости

"Прогресс МС-21" 18 февраля должно быть отстыковано от станции. В сообщении "Роскосмоса" говорится, сейчас он "изолирован от общего объема станции".

Представитель американского центра управления полетами в Хьюстоне сообщили, что на корабле произошла утечка охлаждающей жидкости из системы терморегулирования.

В "Роскосмосе" уже подтвердили эту информацию, однако до сих пор непонятно, что вызвало утечку. Инцидент не помешал в субботу пристыковке к МКС другого грузового корабля "Прогресс МС-22".

Инцидент с "Прогрессом МС-21" уже второй за последние месяцы

Сообщается, что инцидент с Прогрессом МС-21 уже второй за последние месяцы случай с космическим кораблем, пристыкованным к МКС.

В декабре 2022 года произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". В результате на борту корабля резко повысилась температура. Его решили не использовать для возвращения русско-американского экипажа на Землю.

На 20 февраля запланирован старт к МКС корабля "Союз МС-23". Планируется, что два российских космонавта и американский астронавт полетят на нем на Землю.

Пока неизвестно, повлияет ли инцидент с "Прогрессом" на старт "Союза". "Роскосмос" утверждает, что это не повлияет на "дальнейшую программу полета МКС".