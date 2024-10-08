Військові США вирішили пошукати нових рекрутів на Reddit

Нова рекрутингова кампанія, розпочата військово-морським флотом США, стала своєрідним ексклюзивом для платформи Reddit. Вона пропонує читачам дізнатися детальніше про армію та флот і, можливо, приєднатися.

Що відбувається

Нова кампанія "Sub Reddit Hunt" ("Полювання на підводний човен") розпочалась у вересні. Її мета – залучити більше людей до екіпажів підводних човнів, пише Gizmodo.

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Варто зазначити, що військові обрали вельми цікаву назву, адже вона є майстерною грою слів, яка буде зрозуміла лише користувачам сайту. Слово "Sub" – це одна з варіацій слова "субмарина", фактично скорочене від "submarine". Однак якщо ви напишете "Sub Reddit" разом або промовите вголос, то це звучить точно так само, як "Subreddit", а так називаються розділи на сайті Reddit, де "суб" – це префікс, який означає підпорядкованість, приналежність до чогось.

Ба більше, навіть сама рекрутингова кампанія є своєрідною грою. Організатори сховали на сторінках форуму п'ять підводних човнів, залишивши підказки, за якими потенційні кандидати зможуть їх відстежити.

Цікаво, що за всім цим стоїть рекламна агенція VML, яка працювала з Microsoft, Coca-Cola та Ford.

Ця інтерактивна маркетингова кампанія заохочує користувачів Reddit розшифровувати коди і шукати підказки для виконання командних директив, розроблених для залучення наступного покоління підводників,

– йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

Як зазначає джерело, збройні сили США зазнають труднощів із залученням людей на військову службу. Протягом останнього десятиліття армія, флот і військово-повітряні сили намагалися досягти своїх цілей з набору, а ВМС мають один із найгірших показників у цьому плані, не виконуючи плани з набору. Усе це призвело до того, що військові тепер мусять бути креативними, щоб зацікавити людей. Вони спонсорують кіберспортивні команди, ведуть стріми на Twitch і Facebook, а також намагаються використовувати відеоігри для залучення новобранців.

ВМС уже запустили два етапи гри й збираються зробити більше протягом місяця. Перший покладається на зображення та нібито засекречений текст, на який треба натискати для розблокування, а другий пропонує аудіоголоволомку. Останній пазл опублікують 28 жовтня.