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Новая кампания "Sub Reddit Hunt" ("Охота на подводную лодку") началась в сентябре. Ее цель – привлечь больше людей к экипажам подводных лодок, пишет Gizmodo.

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Стоит отметить, что военные выбрали весьма интересное название, ведь оно является искусной игрой слов, которая будет понятна только пользователям сайта. Слово "Sub" – это одна из вариаций слова "субмарина", фактически сокращенное от "submarine". Однако если вы напишете "Sub Reddit" вместе или произнесете вслух, то это звучит точно так же, как "Subreddit", а так называются разделы на сайте Reddit, где "суб" – это префикс, который означает подчиненность, принадлежность к чему-то.

Более того, даже сама рекрутинговая кампания является своеобразной игрой. Организаторы спрятали на страницах форума пять подводных лодок, оставив подсказки, по которым потенциальные кандидаты смогут их отследить.

Интересно, что за всем этим стоит рекламное агентство VML, которое работало с Microsoft, Coca-Cola и Ford.

Эта интерактивная маркетинговая кампания поощряет пользователей Reddit расшифровывать коды и искать подсказки для выполнения командных директив, разработанных для привлечения следующего поколения подводников,

– говорится в сообщении компании на Facebook.

Как отмечает источник, вооруженные силы США испытывают трудности с привлечением людей на военную службу. В течение последнего десятилетия армия, флот и военно-воздушные силы пытались достичь своих целей по набору, а ВМС имеют один из худших показателей в этом плане, не выполняя планы по набору. Все это привело к тому, что военные теперь должны быть креативными, чтобы заинтересовать людей. Они спонсируют киберспортивные команды, ведут стримы на Twitch и Facebook, а также пытаются использовать видеоигры для привлечения новобранцев.

ВМС уже запустили два этапа игры и собираются сделать больше в течение месяца. Первый полагается на изображения и якобы засекреченный текст, на который надо нажимать для разблокировки, а второй предлагает аудиоголоволомку. Последний пазл опубликуют 28 октября.