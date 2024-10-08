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Нова кампанія "Sub Reddit Hunt" ("Полювання на підводний човен") розпочалась у вересні. Її мета – залучити більше людей до екіпажів підводних човнів, пише Gizmodo.

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Варто зазначити, що військові обрали вельми цікаву назву, адже вона є майстерною грою слів, яка буде зрозуміла лише користувачам сайту. Слово "Sub" – це одна з варіацій слова "субмарина", фактично скорочене від "submarine". Однак якщо ви напишете "Sub Reddit" разом або промовите вголос, то це звучить точно так само, як "Subreddit", а так називаються розділи на сайті Reddit, де "суб" – це префікс, який означає підпорядкованість, приналежність до чогось.

Ба більше, навіть сама рекрутингова кампанія є своєрідною грою. Організатори сховали на сторінках форуму п'ять підводних човнів, залишивши підказки, за якими потенційні кандидати зможуть їх відстежити.

Цікаво, що за всім цим стоїть рекламна агенція VML, яка працювала з Microsoft, Coca-Cola та Ford.

Ця інтерактивна маркетингова кампанія заохочує користувачів Reddit розшифровувати коди і шукати підказки для виконання командних директив, розроблених для залучення наступного покоління підводників,

– йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

Як зазначає джерело, збройні сили США зазнають труднощів із залученням людей на військову службу. Протягом останнього десятиліття армія, флот і військово-повітряні сили намагалися досягти своїх цілей з набору, а ВМС мають один із найгірших показників у цьому плані, не виконуючи плани з набору. Усе це призвело до того, що військові тепер мусять бути креативними, щоб зацікавити людей. Вони спонсорують кіберспортивні команди, ведуть стріми на Twitch і Facebook, а також намагаються використовувати відеоігри для залучення новобранців.

ВМС уже запустили два етапи гри й збираються зробити більше протягом місяця. Перший покладається на зображення та нібито засекречений текст, на який треба натискати для розблокування, а другий пропонує аудіоголоволомку. Останній пазл опублікують 28 жовтня.