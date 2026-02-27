Як побачити Кривавий Місяць 3 березня 2026 року: онлайн-трансляція події

На початку березня 2026 року людство стане свідком одного з найяскравіших астрономічних явищ – повного місячного затемнення, яке завдяки своєму червоному відтінку отримало поетичну назву "Кривавий Місяць" (Blood Moon). Це затемнення відбудеться в ніч з 2 на 3 березня 2026 року під час повного Місяця, відомого як "Черв'ячна повня".

Що взагалі відбувається і чому Місяць стане червоним?

Боятися нічого, це точно – адже на початку весни випаде доволі рідкісна нагода побачити повне затемнення Місяця, коли супутник повністю входить у тінь Землі (умбру). Пряме світло Сонця більше не освітлює Місяць, але світло, яке проходить крізь атмосферу нашої планети, заломлюється в її шарах та фільтрується, пропускаючи переважно червоні хвилі світла. Саме це дає супутнику Землі характерний іржаво-червоний відтінок, що й стало підставою для дещо моторошної назви "Кривавий Місяць", пояснює 24 Канал.

Чому все саме так?

Річ у тім, що атмосфера нашої планети розсіює сині промені, а червоні хвилі довші й проходять легше. Вони відбиваються від поверхні Місяця, створюючи ефект червоного світила.



Виглядає Кривавий Місяць ось так / Фото Unsplash / Altınay Dinç

Коли й де буде видно затемнення?

Загалом тривалість цьогорічного місячного затемнення становитиме приблизно 5 годин 38 хвилин, включно з початковими та кінцевими фазами, коли Місяць починає входити в тінь і виходити з неї.

Фаза повної тіні (або totality) – коли Місяць повністю темніє та набуває "кривавого" червонуватого відтінку – триватиме близько 58 хвилин, з 11:04 до 12:02 UTC (≈ 13:04 – 14:02 за Києвом) з максимумом близько 11:33 UTC (≈ 13:33 київського часу), інформує портал Time and Date.

Як побачити місячне затемнення в Україні?

На жаль в Україні явище не буде видно наживо, оскільки Місяць під час ключових фаз затемнення перебуватиме нижче горизонту.

Цю подію безпосередньо можна буде спостерігати в реальному часі з країн, де Місяць буде піднятий над горизонтом під час затемнення:

Північна та Центральна Америка,

Австралія та Нова Зеландія,

Східна та Південно-Східна Азія,

частина Тихоокеанського регіону.

Де дивитися Кривавий Місяць онлайн?

Оскільки для спостерігачів в Україні та Європі затемнення не буде доступне "неозброєним оком", найкращий спосіб не пропустити подію – онлайн-трансляції. Живі трансляції забезпечать астрономічні ресурси та проєкти з усього світу.

Одним з варіантів побачити затемнення є The Virtual Telescope Project – міжнародний проєкт астрофізики, який традиційно організовує живі трансляції затемнень із декількох точок спостереження.

За даними організаторів, 3 березня 2026 року вони покажуть повне затемнення наживо з коментарями науковців та астрономів.

Онлайн-трансляція Кривавого Місяця – дивіться наживо 3 березня:

Це унікальна астрономічна можливість, яку варто побачити – навіть якщо не в реальному небі над Україною, то принаймні онлайн разом із тисячами людей по всьому світу. Наступного разу подібне явище можна буде спостерігати лише у новорічну ніч з 2028 на 2029 рік.