Повне місячне затемнення трапляється тоді, затемнення збігається з фазою повного Місяця, а Земля розташовується точно між Сонцем і своїм супутником, пояснює 24 Канал. Цього разу подія припадає на так званий Черв'ячний Місяць – традиційну назву березневої повні.

Як проходитиме повне затемнення 3 березня?

Усі фази затемнення відбуваються одночасно за всесвітнім часом, однак локальний час і видимість залежать від регіону, зазначає Time and Date.

Важливо! Безпосередньо в Україні це затемнення не буде видно у повній красі, оскільки Місяць під час основних фаз буде нижче горизонту.

Напівтіньова фаза

Затемнення розпочнеться о 10:44 за київським часом (08:44 GMT), коли Місяць увійде в зовнішню тінь Землі – напівтінь. На цьому етапі диск супутника лише злегка тьмяніє. Потемніння ледь помітне неозброєним оком і стає виразнішим ближче до завершення фази.

Часткова фаза

О 11:50 за київським часом (09:50 GMT) на поверхні Місяця з'явиться чітка дугоподібна тінь – це внутрішня, темніша частина земної тіні. Вона поступово "відкушуватиме" частину диска. Спершу затемнена ділянка виглядатиме майже чорною, але згодом набуде бурого, а потім і насиченого червоного відтінку.

Повна фаза – "кривавий" Місяць

О 13:04 за київським часом (11:04 GMT) Місяць повністю зануриться в умбру – внутрішню тінь Землі. Почнеться стадія повного затемнення, яка триватиме 58 хвилин.

Саме тоді супутник стане яскраво-червоним. Такий колір пояснюється явищем Релеївського розсіювання: атмосфера Землі розсіює короткі сині хвилі сонячного світла й пропускає довші – червоні, які й освітлюють поверхню Місяця.

Максимум затемнення

Пік настане о 13:33 за київським часом (11:33 GMT), коли Місяць опиниться найближче до центру земної тіні, хоча й не пройде точно через нього. У цей момент червоний відтінок може виглядати найінтенсивнішим.

Завершення події

О 14:02 за київським часом (12:02 GMT) повна фаза закінчиться: на краю диска з’явиться тонкий світлий серп. Далі часткова фаза триватиме до 15:17 (13:17 GMT), коли внутрішня тінь повністю зникне. Остаточно затемнення завершиться о 16:23 за київським часом (14:23 GMT), коли Місяць вийде з напівтіні.

Що таке Черв'ячний Місяць?

Черв'ячний Місяць – це традиційна назва повного Місяця у березні. Вона походить із культури корінних народів Північної Америки. У цей період ґрунт починає відтавати після зими, і на поверхні з'являються дощові черв’яки, що символізує прихід весни, пояснює Almanac.

Існують й інші пояснення назви: деякі історики вважають, що йдеться не про дощових черв'яків, а про личинки жуків, які виходять із кори дерев із настанням тепла.

У різних традиціях березневий повний Місяць мав і альтернативні назви – наприклад, "Саповий Місяць" (період збору кленового соку) або "Воронячий Місяць", що пов'язано з активністю птахів наприкінці зими.