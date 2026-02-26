Полное лунное затмение случается тогда, затмение совпадает с фазой полной Луны, а Земля располагается точно между Солнцем и своим спутником, объясняет 24 Канал. На этот раз событие приходится на так называемую Червячную Луну – традиционное название мартовского полнолуния.

Как будет проходить полное затмение 3 марта?

Все фазы затмения происходят одновременно по всемирному времени, однако локальное время и видимость зависят от региона, отмечает Time and Date.

Важно! Непосредственно в Украине это затмение не будет видно в полной красе, поскольку Луна во время основных фаз будет ниже горизонта.

Полутеневая фаза

Затмение начнется в 10:44 по киевскому времени (08:44 GMT), когда Луна войдет во внешнюю тень Земли – полутень. На этом этапе диск спутника лишь слегка тускнеет. Потемнение едва заметно невооруженным глазом и становится более отчетливым ближе к завершению фазы.

Частичная фаза

В 11:50 по киевскому времени (09:50 GMT) на поверхности Луны появится четкая дугообразная тень – это внутренняя, более темная часть земной тени. Она постепенно будет "откусывать" часть диска. Сначала затемненный участок будет выглядеть почти черным, но впоследствии приобретет бурый, а затем и насыщенный красный оттенок.

Полная фаза – "кровавая" Луна

В 13:04 по киевскому времени (11:04 GMT) Луна полностью погрузится в умбру – внутреннюю тень Земли. Начнется стадия полного затмения, которая продлится 58 минут.

Именно тогда спутник станет ярко-красным. Такой цвет объясняется явлением Рэлеевского рассеивания: атмосфера Земли рассеивает короткие синие волны солнечного света и пропускает длинные – красные, которые и освещают поверхность Луны.

Максимум затмения

Пик наступит в 13:33 по киевскому времени (11:33 GMT), когда Луна окажется ближе всего к центру земной тени, хотя и не пройдет точно через него. В этот момент красный оттенок может выглядеть самым интенсивным.

Завершение события

В 14:02 по киевскому времени (12:02 GMT) полная фаза закончится: на краю диска появится тонкий светлый серп. Далее частичная фаза продлится до 15:17 (13:17 GMT), когда внутренняя тень полностью исчезнет. Окончательно затмение завершится в 16:23 по киевскому времени (14:23 GMT), когда Луна выйдет из полутени.

Что такое Червеобразная Луна?

Червячная Луна – это традиционное название полной Луны в марте. Оно происходит из культуры коренных народов Северной Америки. В этот период почва начинает оттаивать после зимы, и на поверхности появляются дождевые черви, что символизирует приход весны, объясняет Almanac.

Существуют и другие объяснения названия: некоторые историки считают, что речь идет не о дождевых червях, а о личинках жуков, которые выходят из коры деревьев с наступлением тепла.

В разных традициях мартовское полнолуние имело и альтернативные названия – например, "Саповая Луна" (период сбора кленового сока) или "Воронья Луна", что связано с активностью птиц в конце зимы.