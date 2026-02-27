Что вообще происходит и почему Луна станет красной?

Бояться нечего, это точно – ведь в начале весны выпадет довольно редкая возможность увидеть полное затмение Луны, когда спутник полностью входит в тень Земли (умбру). Прямой свет Солнца больше не освещает Луну, но свет, который проходит сквозь атмосферу нашей планеты, преломляется в ее слоях и фильтруется, пропуская преимущественно красные волны света. Именно это дает спутнику Земли характерный ржаво-красный оттенок, что и стало основанием для несколько жуткого названия "Кровавая Луна", объясняет 24 Канал.

Почему все именно так?

Дело в том, что атмосфера нашей планеты рассеивает синие лучи, а красные волны длиннее и проходят легче. Они отражаются от поверхности Луны, создавая эффект красного светила.



Выглядит Кровавая Луна вот так / Фото Unsplash | Altınay Dinç

Когда и где будет видно затмение?

В целом продолжительность нынешнего лунного затмения составит примерно 5 часов 38 минут, включая начальные и конечные фазы, когда Луна начинает входить в тень и выходить из нее.

Фаза полной тени (или totality) – когда Луна полностью темнеет и приобретает "кровавый" красноватый оттенок – продлится около 58 минут, с 11:04 до 12:02 UTC (≈ 13:04 – 14:02 по Киеву) с максимумом около 11:33 UTC (≈ 13:33 по киевскому времени), информирует портал Time and Date.

Как увидеть лунное затмение в Украине?

К сожалению в Украине явление не будет видно вживую, поскольку Луна во время ключевых фаз затмения будет находиться ниже горизонта.

Это событие непосредственно можно будет наблюдать в реальном времени из стран, где Луна будет поднята над горизонтом во время затмения:

Северная и Центральная Америка,

Австралия и Новая Зеландия,

Восточная и Юго-Восточная Азия,

часть Тихоокеанского региона.

Где смотреть Кровавую Луну онлайн?

Поскольку для наблюдателей в Украине и Европе затмение не будет доступно "невооруженным глазом", лучший способ не пропустить событие – онлайн-трансляции. Живые трансляции обеспечат астрономические ресурсы и проекты со всего мира.

Одним из вариантов увидеть затмение является The Virtual Telescope Project – международный проект астрофизики, который традиционно организует живые трансляции затмений из нескольких точек наблюдения.

По данным организаторов, 3 марта 2026 года они покажут полное затмение вживую с комментариями ученых и астрономов.

Онлайн-трансляция Кровавой Луны – смотрите вживую 3 марта:

Это уникальная астрономическая возможность, которую стоит увидеть – даже если не в реальном небе над Украиной, то по крайней мере онлайн вместе с тысячами людей по всему миру. В следующий раз подобное явление можно будет наблюдать только в новогоднюю ночь с 2028 на 2029 год.