Привид у машині: вінтажний Lamborghini 1977 року сам завівся й поїхав до шотландського замку

Британський колекціонер автомобілів Саймон Кідстон зіткнувся з незвичайною ситуацією, коли його Lamborghini Countach LP400 самостійно рушив з місця посеред ночі. Автомобіль, припаркований біля великої резиденції в Шотландії, нібито завівся без участі людини, а потім заїхав у кущі неподалік. Камери спостереження зафіксували весь інцидент.

Що трапилося з Lamborghini?

Саймон Кідстон привіз шість автомобілів до Шотландії для родинного весілля та подальших поїздок з друзями. Countach 1977 року використовувалася для транспортування гостей на прийом напередодні урочистостей, після чого залишилася припаркованою недалеко від резиденції просто неба, пише 24 Канал з посиланням на Motor1.

Дивіться також Жінка затонувала вікна у своїй Tesla, але тепер боїться відкривати двері

Наступного ранку після весілля власник отримав тривожний дзвінок з питанням, чи не переставляв він свій автомобіль, оскільки на парковці його не було.

Вас насторожують автомобілі з однолітровими двигунами, гібриди та електрички? Але ще існують автовиробники, які використовують лише перевірені рішення. SUZUKI Vitara має чотирициліндровий мотор, автоматичну коробку гідротрансформатор. Такі агрегати надійні та витривалі в експлуатації, мають величезний ресурс.

Записи камер спостереження показали дивовижну картину: о 9:21 ранку машина почала рухатися сама по собі. Потім вона зупинилася, а через 30 секунд знову поїхала вперед. Автомобіль піднявся на схил, що свідчить про ввімкнений двигун, а не просто рух за інерцією, перетнув клумбу, пройшов за кілька сантиметрів від кам'яної стіни й зупинився в живоплоті на колоді, що підтримувала прожектор.



Місце, де знайшли Lamborghini Countach LP400 1977 року / Фото Саймона Кідстона

На щастя, пошкодження виявилися мінімальними – лише нижня частина трохи постраждала від удару. Якби Countach відхилилася трохи правіше, вона б врізалася носом у стіну. Якби машина повернула лівіше, то могла б скотитися з пагорба прямо в річку.



Пошкодження Lamborghini Countach LP400 / Фото Саймона Кідстона

Власник та його знайомі, серед яких були генерал армії, торговець вином і фермер, разом з гостями весілля врешті-решт визволили автомобіль із саду. Кідстон одразу відправив Lamborghini на відновлення до Модени.

За інформацією самого Кідстона, сталося це ще п'ять місяців тому. Весь цей час ішло розслідування й лиш тепер він вирішив про це повідомити на своїй сторінці в Instagram, де також можна переглянути відео з камери.

Після тривалого розслідування італійські механіки не змогли знайти точну причину інциденту. Вся електроніка працювала належним чином, нічого не згоріло, запобіжники були в порядку, а ключі весь час перебували в кишені власника. Електричні компоненти не замінювалися під час реставрації вісім років тому й ніколи не давали збоїв.

Привиди шотландського замку чи фізика?

Найімовірніша версія – коротке замикання через надзвичайно високу вологість повітря. Автомобіль був припаркований на передачі, що могло б пояснити, чому він рушив вперед після можливого замикання в електросистемі. Хоча Кідстон жартома не виключає версію з "шотландським привидом", що вирішив прокататися на вінтажному автомобілі.

Lamborghini Countach LP400 Periscopio 1977 року є однією з найцінніших машин у колекції британця. Модель відрізняється від пізніших версій відсутністю агресивних аеродинамічних елементів, що робить її схожою на оригінальний прототип. Кідстон походить з автомобільної родини – його дядько був одним із легендарних Bentley Boys, а батько працював пілотом, гонщиком та офіцером Королівського флоту.

Після ремонту пошкоджень Кідстон повернувся за кермо свого Countach, додавши до своїх спогадів ще один незвичайний досвід.