Повний успіх: Британія випробувала свою лазерну технологію для збивання дронів
- Британія успішно протестувала лазерну систему DragonFire, здатну збивати дрони на великих відстанях з високою точністю.
- Система DragonFire дозволяє економічно ефективно нейтралізувати дрони, при цьому вартість одного пострілу складає близько 13 доларів, що значно дешевше за традиційні методи.
Війна Росії проти України показала критичну необхідність захисту повітряного простору від безпілотних літальних апаратів, які стають дедалі небезпечнішою загрозою. У відповідь на це оборонні відомства провідних країн інвестують у розробку альтернативних засобів ураження. Нещодавно британські військові протестували систему, здатну нейтралізувати швидкісні цілі з хірургічною точністю.
Чим унікальна система DragonFire і як вона змінить баланс сил?
Міністерство оборони Великої Британії провело серію випробувань лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) під назвою DragonFire на полігоні в Шотландії. Результати тестів підтвердили здатність системи ефективно перехоплювати повітряні об'єкти на великих відстанях. Згідно з офіційними даними, лазер успішно вразив дрони, що рухалися зі швидкістю до 650 кілометрів на годину. Це приблизно вдвічі перевищує максимальну швидкість болідів "Формули-1", що свідчить про високу реакцію та потужність установки, пише 24 Канал з посиланням на Futurism.
Дивіться також Новий німецький лазер може "смажити" ворожі безпілотники
Особливу увагу розробники звертають на неймовірну точність наведення променя. Система здатна влучити в об'єкт розміром з монету на відстані одного кілометра. Це означає можливість перехоплення як великих БПЛА, на кшталт "шахедів", так і дрібних розвідників, які не несуть на собі вибухівку.
DragonFire дозволяє виводити з ладу критичні вузли дронів, не витрачаючи зайвої енергії. Це особливо важливо в умовах, коли засоби ураження стають все дешевшими у виробництві. Економічна ефективність в цілому є головною перевагою DragonFire. Вартість одного пострілу цим лазером оцінюється приблизно в 13 доларів (близько 10 фунтів стерлінгів).
Це створює разючий контраст із традиційними методами протиповітряної оборони, де одна ракета може коштувати сотні тисяч доларів, а іноді й мільйони, тоді як знищують вони дешеві дрони, зібрані з доступних компонентів. Така асиметрія витрат робить тривалу оборону економічно виснажливою.
Як пройшли випробування DragonFire: дивіться відео
Що планують далі?
Розробкою займається європейський оборонний консорціум MBDA. Успішність випробувань спонукала британське міністерство укласти з ним новий контракт на суму 413,7 мільйона доларів. Мета угоди – довести технологію до серійного виробництва й встановити лазерні комплекси на кораблях Королівського флоту вже до 2027 року.
Це значний крок уперед, адже раніше бойові лазери вважалися надто складними в обслуговуванні та ненадійними для реальних бойових умов. Сучасні інженерні рішення дозволили зробити їх більш витривалими й потужними.
Військові експерти наголошують, що поява такої зброї є своєчасною. Війна в Україні яскраво продемонструвала, як масове використання недорогих БПЛА може змінити тактику бойових дій, дозволяючи виконувати широкий спектр завдань – від розвідки до точкових ударів. Традиційні засоби, такі як сіткомети або стрілецька зброя, не завжди ефективні проти роїв дронів, тоді як потужний лазерний промінь може стати вирішальним фактором у захисті об'єктів та особового складу, пропонуючи дешеву та нескінченну "амуніцію", допоки є джерело живлення. Оскільки лазер влучає зі швидкістю світла, яким би швидким не був дрон, DragonFire буде здатен його перехопити.