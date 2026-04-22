LEGO Проєкт "Аве Марія" відправили майже в космос: незвичайний рекорд потрапив у Книгу Гіннеса
- Компанія Sent Into Space запустила конструктор LEGO, присвячений фільму "Проєкт "Аве Марія", майже в космос, встановивши світовий рекорд.
- Модель піднялася на висоту 34 988 метрів за допомогою повітряної кулі і повернулася на Землю, перебуваючи у повітрі понад вісім годин.
Ідея відправити конструктор у космос звучить як жарт, але її реалізували на практиці. Компанія Sent Into Space організувала запуск конструктора LEGO, присвяченого фільму "Проєкт "Аве Марія", у верхні шари атмосфери, які граничать з космосом.
Незвичайний експеримент із конструктором LEGO перетворився на світовий рекорд, пише Gizmodo. Модель підняли на десятки кілометрів у небо за допомогою повітряної кулі та повернули назад на Землю.
Як це було?
Модель закріпили на спеціальній платформі з камерою та відправили в небо за допомогою повітряної кулі. Запуск відбувся над територією Gwynedd County у Великій Британії.
У результаті конструкція піднялася на висоту приблизно 34 988 метрів або майже 35 кілометрів. Фактично мова йде про стратосферу, де вже можна побачити вигин Землі.
За даними Книги Рекордів Гіннеса (Guinness World Records), об'єкт перебував у повітрі понад вісім годин, після чого повернувся назад на Землю. Цей експеримент офіційно зафіксували як рекорд у категорії "найвищий запуск і повернення набору LEGO".
Втім, залишилося питання, яке офіційно не уточнюється: у якому стані конструктор пережив приземлення. Зважаючи на крихкість деталей LEGO, навіть незначні падіння можуть призводити до руйнування моделей. А тут – спуск із висоти десятків кілометрів.
Навіть якщо конструкцію закріпили максимально надійно, важко уявити, що вона залишилася повністю цілою після повернення. Хоча це й не применшує досягнення, адже сам факт підйому та повернення з такої висоти – вже технічно складне завдання.
Окремої уваги заслуговує відео експерименту: камера зафіксувала шлях моделі від землі до стратосфери і назад, відкривши ефектні краєвиди планети з висоти майже космічного польоту.
Модель LEGO "Проєкт "Аве Марія" запустили в стратосферу – дивіться відео: