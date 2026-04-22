Незвичайний експеримент із конструктором LEGO перетворився на світовий рекорд, пише Gizmodo. Модель підняли на десятки кілометрів у небо за допомогою повітряної кулі та повернули назад на Землю.

Як це було?

Модель закріпили на спеціальній платформі з камерою та відправили в небо за допомогою повітряної кулі. Запуск відбувся над територією Gwynedd County у Великій Британії.

У результаті конструкція піднялася на висоту приблизно 34 988 метрів або майже 35 кілометрів. Фактично мова йде про стратосферу, де вже можна побачити вигин Землі.

LEGO "Проєкт Аве Марія" у стратосфері / Фото Guinness World Records

За даними Книги Рекордів Гіннеса (Guinness World Records), об'єкт перебував у повітрі понад вісім годин, після чого повернувся назад на Землю. Цей експеримент офіційно зафіксували як рекорд у категорії "найвищий запуск і повернення набору LEGO".

Втім, залишилося питання, яке офіційно не уточнюється: у якому стані конструктор пережив приземлення. Зважаючи на крихкість деталей LEGO, навіть незначні падіння можуть призводити до руйнування моделей. А тут – спуск із висоти десятків кілометрів.

Навіть якщо конструкцію закріпили максимально надійно, важко уявити, що вона залишилася повністю цілою після повернення. Хоча це й не применшує досягнення, адже сам факт підйому та повернення з такої висоти – вже технічно складне завдання.

Окремої уваги заслуговує відео експерименту: камера зафіксувала шлях моделі від землі до стратосфери і назад, відкривши ефектні краєвиди планети з висоти майже космічного польоту.

Модель LEGO "Проєкт "Аве Марія" запустили в стратосферу – дивіться відео: