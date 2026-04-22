Необычный эксперимент с конструктором LEGO превратился в мировой рекорд, пишет Gizmodo. Модель подняли на десятки километров в небо с помощью воздушного шара и вернули обратно на Землю.

Как это было?

Модель закрепили на специальной платформе с камерой и отправили в небо с помощью воздушного шара. Запуск состоялся над территорией Gwynedd County в Великобритании.

В результате конструкция поднялась на высоту примерно 34 988 метров или почти 35 километров. Фактически речь идет о стратосфере, где уже можно увидеть изгиб Земли.

LEGO "Проект Аве Мария" в стратосфере / Фото Guinness World Records

По данным Книги Рекордов Гиннеса (Guinness World Records), объект находился в воздухе более восьми часов, после чего вернулся обратно на Землю. Этот эксперимент официально зафиксировали как рекорд в категории "самый высокий запуск и возвращение набора LEGO".

Впрочем, остался вопрос, который официально не уточняется: в каком состоянии конструктор пережил приземление. Учитывая хрупкость деталей LEGO, даже незначительные падения могут приводить к разрушению моделей. А здесь – спуск с высоты десятков километров.

Даже если конструкцию закрепили максимально надежно, трудно представить, что она осталась полностью целой после возвращения. Хотя это и не умаляет достижения, ведь сам факт подъема и возвращения с такой высоты – уже технически сложная задача.

Отдельного внимания заслуживает видео эксперимента: камера зафиксировала путь модели от земли до стратосферы и обратно, открыв эффектные виды планеты с высоты почти космического полета.

Модель LEGO "Проект "Аве Мария" запустили в стратосферу – смотрите видео: