На українському сайті Lenovo з'явилася кримськотатарська мова

Глобальні корпорації все частіше звертають увагу на локальні особливості регіонів, де вони представлені. Цього разу відомий технологічний гігант зробив безпрецедентний крок для українського ринку, продемонструвавши особливе ставлення до культурної спадщини. Це рішення не лише змінює підхід до ведення бізнесу, а й створює новий стандарт взаємодії з користувачами через цифрові платформи.

Що відомо про інтеграцію нової мови на сайті?

Сучасний світ технологій прагне до глобалізації, проте справжній успіх компаній сьогодні визначається їхньою здатністю зберігати та поважати унікальність кожної окремої спільноти. Яскравим прикладом такого підходу стало оновлення українського інтернет-магазину компанії Lenovo, пише видання "Межа".

Варто відзначити, що кримськотатарську мову додали не на основний сайт, який наразі налічує десятки мов різних країн світу, а саме в інтернет-магазин, де досі були присутні лише дві мови – українська та російська.

Тепер офіційний ресурс shop.lenovo.ua підтримує кримськотатарську мову, що робить його першим майданчиком серед міжнародних технологічних брендів в Україні, який наважився на такий крок. Це рішення є частиною ширшої стратегії, спрямованої на підтримку інклюзивності та розширення можливостей для кожного користувача.

Що про це каже компанія

Генеральний директор компанії Lenovo в Україні Тарас Джамалов каже, що Lenovo сьогодні – це не просто виробник електроніки, а масштабна глобальна екосистема. У структурі компанії працює понад 70 000 співробітників, а її підрозділи розкидані по всьому світу. Дослідницька діяльність зосереджена в лабораторіях японського міста Ямато, центри розробки функціонують у Моррісвіллі, що в Сполучених Штатах Америки, а потужний виробничий вузол розташований неподалік Будапешта в Угорщині.

Попри такий широкий міжнародний масштаб та наявність офісу в Києві, компанія підкреслює, що бути глобальними не означає прагнути до повної однаковості.



Lenovo додала кримськотатарську мову / Скриншот 24 Каналу

Керівництво українського підрозділу компанії зауважує, що діяльність бренду приносить реальну користь суспільству лише тоді, коли вона базується на повазі до локальних громад. Впровадження кримськотатарської версії сайту стало логічним продовженням цієї філософії.

Основна мета полягає в тому, щоб кримськотатарська громада відчувала визнання своєї ідентичності та мала змогу користуватися сучасними цифровими інструментами рідною мовою. У компанії переконані, що концепція розумніших технологій для кожного повинна базуватися на забезпеченні комфорту людей та їхнього невід'ємного права бути почутими.

Приклад для наслідування

Така ініціатива створює важливий прецедент для всього українського ринку електронної комерції. Вона демонструє, що великий бізнес може і повинен бути соціально відповідальним, сприяючи збереженню різноманіття.

Надання можливості взаємодіяти з брендом рідною мовою – це не просто функціональне оновлення сайту, а вияв солідарності та підтримки спільноти, яка є невід'ємною частиною української держави та її культурного ландшафту.

Відродження мови: як уряд планує рятувати кримськотатарську від зникнення

Нагадаємо, не так давно український уряд відновив роботу Національної комісії з питань кримськотатарської мови. 12 березня Кабінет Міністрів ухвалив відповідну постанову, якою оновив склад та відновив повноцінну роботу комісії, повідомило Представництво президента України в Криму.

Головним завданням оновленого органу є реалізація амбітної Стратегії розвитку кримськотатарської мови, яка розрахована на період з 2022 до 2032 року. Цей стратегічний документ був затверджений урядом ще два роки тому, проте зараз він отримує новий імпульс для практичного впровадження.

Комісія функціонує як консультативно-дорадчий орган, що допомагає узгоджувати зусилля різних гілок виконавчої влади та напрацьовувати рішення, необхідні для повноцінного функціонування мови корінного народу на всій території України.

Ситуація з лінгвістичною спадщиною кримських татар сьогодні є критичною. Відповідно до класифікації ЮНЕСКО, ця мова входить до переліку тих, що перебувають під серйозною загрозою зникнення. Основна небезпека полягає в тому, що нею переважно спілкуються представники старшого покоління, тоді як діти та молодь майже не вивчають її як свою рідну. Саме тому зусилля держави зараз спрямовані на те, щоб змінити цю негативну тенденцію та створити умови для активного використання мови новими поколіннями.