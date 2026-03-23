Что известно об интеграции нового языка на сайте?

Современный мир технологий стремится к глобализации, однако настоящий успех компаний сегодня определяется их способностью сохранять и уважать уникальность каждого отдельного сообщества. Ярким примером такого подхода стало обновление украинского интернет-магазина компании Lenovo, пишет издание "Межа".

Стоит отметить, что крымскотатарский язык добавили не на основной сайт, который сейчас насчитывает десятки языков разных стран мира, а именно в интернет-магазин, где до сих пор присутствовали только два языка – украинский и русский.

Теперь официальный ресурс shop.lenovo.ua поддерживает крымскотатарский язык, что делает его первой площадкой среди международных технологических брендов в Украине, который решился на такой шаг. Это решение является частью более широкой стратегии, направленной на поддержку инклюзивности и расширение возможностей для каждого пользователя.

Что об этом говорит компания

Генеральный директор компании Lenovo в Украине Тарас Джамалов говорит, что Lenovo сегодня – это не просто производитель электроники, а масштабная глобальная экосистема. В структуре компании работает более 70 000 сотрудников, а ее подразделения разбросаны по всему миру. Исследовательская деятельность сосредоточена в лабораториях японского города Ямато, центры разработки функционируют в Моррисвилле, что в Соединенных Штатах Америки, а мощный производственный узел расположен неподалеку Будапешта в Венгрии.

Несмотря на такой широкий международный масштаб и наличие офиса в Киеве, компания подчеркивает, что быть глобальными не означает стремиться к полному единообразию.



Руководство украинского подразделения компании отмечает, что деятельность бренда приносит реальную пользу обществу только тогда, когда она базируется на уважении к локальным общинам. Внедрение крымскотатарской версии сайта стало логическим продолжением этой философии.

Основная цель заключается в том, чтобы крымскотатарская община чувствовала признание своей идентичности и имела возможность пользоваться современными цифровыми инструментами на родном языке. В компании убеждены, что концепция умных технологий для каждого должна базироваться на обеспечении комфорта людей и их неотъемлемого права быть услышанными.

Пример для подражания

Такая инициатива создает важный прецедент для всего украинского рынка электронной коммерции. Она демонстрирует, что крупный бизнес может и должен быть социально ответственным, способствуя сохранению многообразия.

Предоставление возможности взаимодействовать с брендом на родном языке – это не просто функциональное обновление сайта, а проявление солидарности и поддержки сообщества, которое является неотъемлемой частью украинского государства и его культурного ландшафта.

Возрождение языка: как правительство планирует спасать крымскотатарский от исчезновения

Напомним, не так давно украинское правительство возобновило работу Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка. 12 марта Кабинет Министров принял соответствующее постановление, которым обновил состав и возобновил полноценную работу комиссии, сообщило Представительство президента Украины в Крыму.

Главной задачей обновленного органа является реализация амбициозной Стратегии развития крымскотатарского языка, которая рассчитана на период с 2022 до 2032 года. Этот стратегический документ был утвержден правительством еще два года назад, однако сейчас он получает новый импульс для практического внедрения.

Комиссия функционирует как консультативно-совещательный орган, что помогает согласовывать усилия различных ветвей исполнительной власти и нарабатывать решения, необходимые для полноценного функционирования языка коренного народа на всей территории Украины.

Ситуация с лингвистическим наследием крымских татар сегодня является критической. Согласно классификации ЮНЕСКО, этот язык входит в перечень тех, находящихся под серьезной угрозой исчезновения. Основная опасность заключается в том, что на нем преимущественно общаются представители старшего поколения, тогда как дети и молодежь почти не изучают его как свой родной. Именно поэтому усилия государства сейчас направлены на то, чтобы изменить эту негативную тенденцию и создать условия для активного использования языка новыми поколениями.