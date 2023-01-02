LG представила навушники Breeze для кращого сну

LG створила особливі навушники, не призначені для прослуховування звичайної музики. Компанія позиціює їх як пристрій для сну і каже, що форма не повинна йому заважати, однак зображення продукту в цьому геть не переконують.

Сама компанія називає новинку інтелектуальним рішенням для сну, пропонуючи багато додаткових функцій. Технічно це теж навушники, але націлені саме на використання перед сном і під час нього.

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Характеристики та функції LG Breeze

Пристрій розроблений компанією SleepWave, але випущений LG.

Форма навушників начебто така, щоб не заважати людині спати. Корпус плаский, а для кращої посадки є силіконова насадка. Рекламні зображення при цьому демонструють дуже масивну конструкцію, яка більша за звичайні навушники та явно повинна тиснути на вухо під час притискання голови до подушки.

Breeze – це бездротові навушники.

LG стверджує, що вони постійно відстежують ритми головного мозку , але не пояснює, як це працює. Зокрема, навушники здатні визначати різні стадії сну – швидкий, глибокий, так звану фазу гіпнозу перед самим засинанням тощо.

, але не пояснює, як це працює. Зокрема, навушники здатні визначати різні стадії сну – швидкий, глибокий, так звану фазу гіпнозу перед самим засинанням тощо. На основі цієї функції працює інша – навушники вміють синхронізувати звук під ці самі ритми , покращуючи сон та допомагаючи засинати.

, покращуючи сон та допомагаючи засинати. У додатку є понад 80 різних звуків і звукових композицій, включно з колисковими й ASMR. Присутні й звуки, що синхронізуються з мозковими ритмами.

Навушники також повністю відстежують сон за допомогою ряду вбудованих датчиків, реєструють час засинання та пробудження, позу під час сну та частоту рухів.

Breeze також відстежують кроки, надсилаючи інформацію про це в додаток, фіксують режим сну та інформацію про середовище проживання, щоб запропонувати індивідуальні рішення для догляду за сном.

У них є синхронізація з YouTube, тобто за бажання можна увімкнути й звичайну музику.



Навушники для сну LG Breeze / Фото LG

Вага кожного навушника – всього 6 грамів. Корпус має ультрафіолетову технологію, що дозволяє підтримувати його в чистоті, знищуючи небезпечних мікробів.

Повноцінного анонсу варто очікувати на виставці CES 2023. Зрозуміло, що ціна поки що невідома, як і дата виходу на ринок.