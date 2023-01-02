Сама компания называет новинку интеллектуальным решением для сна, предлагая множество дополнительных функций. Технически это тоже наушники, но нацелены именно на использование перед сном и во время него.

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Характеристики и функции LG Breeze

Устройство разработано компанией SleepWave, но выпущено LG.

Форма наушников якобы такая, чтобы не мешать человеку спать. Корпус плоский, а для лучшей посадки имеется силиконовая насадка. Рекламные изображения при этом демонстрируют очень массивную конструкцию, которая больше обычных наушников и явно должна давить на ухо во время прижатия головы к подушке.

Breeze – это беспроводные наушники.

LG утверждает, что они постоянно отслеживают ритмы головного мозга, но не объясняет, как это работает. В частности, наушники способны определять различные стадии сна – быструю, глубокую, так называемую фазу гипноза перед самым засыпанием и прочее.

но не объясняет, как это работает. В частности, наушники способны определять различные стадии сна – быструю, глубокую, так называемую фазу гипноза перед самым засыпанием и прочее. На основе этой функции работает другая – наушники умеют синхронизировать звук под эти самые ритмы , улучшая сон и помогая засыпать.

, улучшая сон и помогая засыпать. В приложении имеется более 80 различных звуков и звуковых композиций, включая колыбельные и ASMR. Присутствуют и звуки, синхронизирующиеся с мозговыми ритмами.

Наушники также полностью отслеживают сон с помощью ряда встроенных датчиков, регистрируют время засыпания и пробуждения, позу во время сна и частоту движений.

Breeze также отслеживают шаги, посылая информацию об этом в приложение, фиксируют режим сна и информацию о среде обитания, чтобы предложить индивидуальные решения по уходу за сном.

У них есть синхронизация с YouTube, то есть при желании можно включить и обычную музыку.



Наушники для сна LG Breeze / Фото LG

Вес каждого наушника – всего 6 граммов. Корпус обладает ультрафиолетовой технологией, позволяющей поддерживать его в чистоте, уничтожая опасных микробов.

Полноценного анонса стоит ожидать выставке CES 2023. Понятно, что цена пока неизвестна, как и дата выхода на рынок.