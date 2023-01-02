Сама компанія називає новинку інтелектуальним рішенням для сну, пропонуючи багато додаткових функцій. Технічно це теж навушники, але націлені саме на використання перед сном і під час нього.
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Характеристики та функції LG Breeze
Пристрій розроблений компанією SleepWave, але випущений LG.
Форма навушників начебто така, щоб не заважати людині спати. Корпус плаский, а для кращої посадки є силіконова насадка. Рекламні зображення при цьому демонструють дуже масивну конструкцію, яка більша за звичайні навушники та явно повинна тиснути на вухо під час притискання голови до подушки.
- Breeze – це бездротові навушники.
- LG стверджує, що вони постійно відстежують ритми головного мозку, але не пояснює, як це працює. Зокрема, навушники здатні визначати різні стадії сну – швидкий, глибокий, так звану фазу гіпнозу перед самим засинанням тощо.
- На основі цієї функції працює інша – навушники вміють синхронізувати звук під ці самі ритми, покращуючи сон та допомагаючи засинати.
- У додатку є понад 80 різних звуків і звукових композицій, включно з колисковими й ASMR. Присутні й звуки, що синхронізуються з мозковими ритмами.
- Навушники також повністю відстежують сон за допомогою ряду вбудованих датчиків, реєструють час засинання та пробудження, позу під час сну та частоту рухів.
- Breeze також відстежують кроки, надсилаючи інформацію про це в додаток, фіксують режим сну та інформацію про середовище проживання, щоб запропонувати індивідуальні рішення для догляду за сном.
- У них є синхронізація з YouTube, тобто за бажання можна увімкнути й звичайну музику.
Навушники для сну LG Breeze / Фото LG
Вага кожного навушника – всього 6 грамів. Корпус має ультрафіолетову технологію, що дозволяє підтримувати його в чистоті, знищуючи небезпечних мікробів.
Повноцінного анонсу варто очікувати на виставці CES 2023. Зрозуміло, що ціна поки що невідома, як і дата виходу на ринок.