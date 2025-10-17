Співзасновник monobank Олег Гороховський оприлюднив дані про масштаби "лимонної лихоманки", яка охопила українських користувачів застосунку. Станом на 13:00 17 жовтня майже 300 тисяч клієнтів зібрали всі 50 лимонів і отримали шанс виграти мільйон гривень, а понад 1,8 мільйона знайшли щонайменше 10 фруктів. З'явилися чутки про те, що хтось відшукав і легендарний 51-й лимон.

Святковий розіграш на честь 10 мільйонів користувачів monobank перетворився на справжній національний флешмоб. Олег Гороховський поділився статистикою, яка демонструє безпрецедентну активність клієнтів банку, розповідає 24 Канал.

За інформацією із застосунку, станом на обід 17 жовтня участь у розіграші приймають 298 317 учасників, які зуміли знайти всі 50 лимонів. Це дає їм право боротися за головний приз – мільйон гривень.

Ще 1 852 619 користувачів зібрали щонайменше 10 лимонів і змагатимуться за 50 смартфонів iPhone 17.

Найбільш вражаючою виявилася нічна активність шукачів. У період з опівночі до шостої ранку 17 жовтня близько 149 000 клієнтів продовжували полювання на жовті фрукти в мобільному застосунку. Це свідчить про те, що гра викликала справжню залежність, про яку попереджав сам засновник банку.

Нагадаємо, що ажіотаж навколо "лимонної лихоманки" був настільки сильним, що користувачі майже поклали застосунок банку. Протягом 16 жовтня деякі сервіси працювали із затримкою, або ж повністю були недоступними.

Як розповіли представники monobank 24 Каналу – навантаження на систему було в п'ять разів більшим ніж зазвичай.

Наразі monobank, начебто, працює справно. В мережі частина користувачів все ще скаржаться на деякі складнощі в роботі програми та сервісів.

Хто шукає лимони: портрет учасників

Гороховський розкрив цікаву демографічну статистику гравців. Середній вік тих, хто зібрав понад 10 лимонів, становить 26 років. Серед них жінки виявилися трохи активнішими – 50,67% проти 49,33% чоловіків.

Схожа картина спостерігається і серед тих, хто знайшов усі 50 лимонів. Середній вік цієї категорії також дорівнює 26 рокам. Жінки тут ще більше випереджають чоловіків – 52,97% проти 47,03%.

Можна зробити висновок, що стереотип про те, що мобільні ігри та технічні челенджі цікавлять переважно чоловічу аудиторію, зруйновано.

Чи знайдено легендарний 51-й лимон?

У мережі почали ширитися непідтверджені дані про те, що хтось уже відшукав міфічний 51-й лимон. Нагадаємо, за нього monobank обіцяв найцінніший приз – автомобіль BMW 3.

Якщо ж цей унікальний фрукт знайде власник дитячої картки, замість машини він отримає поїздку до Діснейленду на п'ятьох.

Олег Гороховський відреагував на чутки і закликав користувачів не панікувати. Директор банку пообіцяв: якщо інформація про щасливчика підтвердиться, компанія додасть до розіграшу ще один BMW. Це означає, що шанси виграти престижний автомобіль не зменшаться для інших учасників.

Згодом Гороховський таки підтвердив, що 51-й лимон знайдено. Однак розіграш на цьому не завершено – monobank додав ще два унікальних лимони, які гарантують виграш цінного призу.