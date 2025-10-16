Команда Monobank оголосила святковий "шабаш" на честь досягнення позначки у 10 мільйонів клієнтів. Як повідомив співзасновник банку Олег Гороховський, користувачі можуть взяти участь у грі “Полювання на лимони”, яка триватиме чотири дні. Головна нагорода – BMW 3 Series. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олега Гороховського.

Який саме BMW 3 можна виграти?

Модель BMW 3 Series G20, представлена у 2018 році, прийшла на зміну поколінню F30 і стала важливою віхою в історії бренду. Вона базується на модульній платформі CLAR, яку також використовують старші моделі BMW 5 та 7 Series. Завдяки цьому седан став легшим, жорсткішим і більш збалансованим у керуванні.

Фото BMW 3

Як повідомляє сайт BMW, у дизайні G20 зробив крок уперед – фірмова решітка "ніздрі" збільшилася, а фари стали вужчими та агресивнішими. Кузов отримав чіткі лінії, спортивні пропорції й покращену аеродинаміку. Універсал G21 Touring запропонував додаткову практичність, а подовжена версія G28, призначена для Китаю, забезпечила більше простору на задніх сидіннях.

Фото BMW 3

Інтер’єр сьомого покоління отримав нову архітектуру: цифрову панель приладів, великий дисплей мультимедіа iDrive 7.0 і мінімалізм у дизайні елементів управління. Використані матеріали преміумкласу та нові опції комфорту, включно з голосовим управлінням і підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

Лінійка двигунів охоплює бензинові, дизельні та гібридні модифікації. Серед них – популярна 320i, потужна 330i, економічна 320d і підзаряджуваний гібрид 330e, який може долати до 60 км на електротязі. Для любителів динаміки передбачена версія M340i xDrive з 3,0-літровим двигуном і повним приводом.

Фото BMW 3

У 2022 році модель отримала фейсліфтинг, що оновив фари, бампери й салон із системою iDrive 8.0. Незважаючи на поступову електрифікацію модельного ряду, G20 залишається одним із найуспішніших седанів BMW, поєднуючи класику бренду з сучасними технологіями.

Коли запрацює monobank після збою?

Акція на честь 10 мільйонів клієнтів викликала надмірне навантаження на сервери, що спричинило часткову недоступність функцій. Більшість меню в додатку досі працюють дуже повільно, а натискання на лимони вимагає тривалого часу очікування.

Акція триватиме 4 дні, а вже 21 жовтня в прямому ефірі в Instagram почнеться розіграш призів. Таким чином повністю стабільної роботи слід очікувати лише після завершення акції, коли всі лимони будуть знайдені, а призи знайдуть своїх власників.