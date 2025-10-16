Команда Monobank объявила праздничный "шабаш" в честь достижения отметки в 10 миллионов клиентов. Как сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, пользователи могут принять участие в игре “Охота на лимоны”, которая продлится четыре дня. Главная награда – BMW 3 Series. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Олега Гороховского.

Какой именно BMW 3 можно выиграть?

Модель BMW 3 Series G20, представленная в 2018 году, пришла на смену поколению F30 и стала важной вехой в истории бренда. Она базируется на модульной платформе CLAR, которую также используют старшие модели BMW 5 и 7 Series. Благодаря этому седан стал легче, жестче и более сбалансированным в управлении.

Фото BMW 3

Как сообщает сайт BMW, в дизайне G20 сделал шаг вперед – фирменная решетка "ноздри" увеличилась, а фары стали более узкими и агрессивными. Кузов получил четкие линии, спортивные пропорции и улучшенную аэродинамику. Универсал G21 Touring предложил дополнительную практичность, а удлиненная версия G28, предназначенная для Китая, обеспечила больше пространства на задних сиденьях.

Фото BMW 3

Интерьер седьмого поколения получил новую архитектуру: цифровую панель приборов, большой дисплей мультимедиа iDrive 7.0 и минимализм в дизайне элементов управления. Использованы материалы премиум-класса и новые опции комфорта, включительно с голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Линейка двигателей охватывает бензиновые, дизельные и гибридные модификации. Среди них – популярная 320i, мощная 330i, экономичная 320d и подзаряжаемый гибрид 330e, который может преодолевать до 60 км на электротяге. Для любителей динамики предусмотрена версия M340i xDrive с 3,0-литровым двигателем и полным приводом.

Фото BMW 3

В 2022 году модель получила фейслифтинг, обновивший фары, бамперы и салон с системой iDrive 8.0. Несмотря на постепенную электрификацию модельного ряда, G20 остается одним из самых успешных седанов BMW, сочетая классику бренда с современными технологиями.

Когда заработает monobank после сбоя?

Акция в честь 10 миллионов клиентов вызвала чрезмерную нагрузку на серверы, что повлекло частичную недоступность функций. Большинство меню в приложении до сих пор работают очень медленно, а нажатие на лимоны требует длительного времени ожидания.

Акция продлится 4 дня, а уже 21 октября в прямом эфире в Instagram начнется розыгрыш призов. Таким образом полностью стабильной работы следует ожидать лишь после завершения акции, когда все лимоны будут найдены, а призы найдут своих владельцев.