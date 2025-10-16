Почему не работает Монобанк?

Акция в честь 10 миллионов клиентов вызвала чрезмерную нагрузку на серверы, что повлекло частичную недоступность функций. Большинство меню в приложении до сих пор работают очень медленно, а нажатие на лимоны требует длительного времени ожидания, пишет 24 Канал.

Соучредитель банка Олег Гороховский подтвердил в своей заметке, что именно внезапный наплыв пользователей стоит за замедлением работы приложения. Он отмечает, что в поисках лимонов люди посещают "такие места, что там никого никогда не было".

Судя по всему, ближайшее время не следует ожидать стабилизации ситуации. Маловероятно, что все 10 миллионов пользователей узнают об акции и бросятся искать лимоны, однако большая их часть точно это будет делать, поскольку тренд широко разошелся по соцсетям.

Акция продлится 4 дня, а уже 21 октября в прямом эфире в Instagram начнется розыгрыш призов.

Прежде всего, следует ожидать нового наплыва пользователей сегодня, 16 октября, после 18 часов, когда украинцы завершат работу и доберутся до приложения.

Во-вторых, часть пользователей отложит исследования на потом, чтобы дождаться стабилизации работы, поэтому и завтра также, вероятно, будут наблюдаться сбои.

Наконец, финального наплыва пользователей следует ожидать в конце акции, 19 октября, когда последние пользователи спешно попытаются наверстать упущенное.

Таким образом полностью стабильной работы следует ожидать только после завершения акции, когда все лимоны будут найдены, а призы найдут своих владельцев.

Мы обратились за дополнительными комментариями по восстановлению работы к представителям monobank и обновим этот материал, когда получим ответ.