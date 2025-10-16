Чому не працює Монобанк?

Акція на честь 10 мільйонів клієнтів викликала надмірне навантаження на сервери, що спричинило часткову недоступність функцій. Більшість меню в додатку досі працюють дуже повільно, а натискання на лимони вимагає тривалого часу очікування, пише 24 Канал.

Співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив у своєму дописі, що саме раптовий наплив користувачів стоїть за сповільненням роботи застосунка. Він зазначає, що в пошуках лимонів люди відвідують "такі місця, що там нікого ніколи не було".

Судячи з усього, найближчим часом не слід очікувати на стабілізацію ситуації. Малоймовірно, що всі 10 мільйонів користувачів дізнаються про акцію і кинуться шукати лимони, проте велика їх частина точно це робитиме, оскільки тренд широко розійшовся соцмережами.

Акція триватиме 4 дні, а вже 21 жовтня в прямому ефірі в Instagram почнеться розіграш призів.

Перш за все, слід очікувати нового напливу користувачів сьогодні, 16 жовтня, після 18 години, коли українці завершать роботу й доберуться до застосунка.

По-друге, частина користувачів відкладе дослідження на потім, щоб дочекатися стабілізації роботи, тож і завтра також, імовірно, спостерігатимуться збої.

Нарешті, фінального напливу користувачів слід очікувати наприкінці акції, 19 жовтня, коли останні користувачі поспіхом спробують надолужити.

Таким чином повністю стабільної роботи слід очікувати лише після завершення акції, коли всі лимони будуть знайдені, а призи знайдуть своїх власників.

Ми звернулися за додатковими коментарями щодо відновлення роботи до представників monobank і оновимо цей матеріал, коли отримаємо відповідь.