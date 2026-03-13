Огляд Pro X2 Superstrike – ігрова миша, яка змушує відчути кожну перемогу

Іноді достатньо одного кліку, щоб зрозуміти – перед тобою зовсім інший ігровий девайс. Logitech G Pro X2 Superstrike створює саме таке враження: швидша реакція, незвичні відчуття від кнопок і легкість, яка помітна ще до першого матчу.

Взяти до рук нову геймерську мишу і відчути різницю ще до запуску гри – рідкісна історія. Зазвичай новий девайс потребує часу: потрібно звикнути до форми, ваги, ковзання. Але у випадку з Logitech G Pro X2 Superstrike все відбувається швидше. Перші кліки – навіть у меню Steam – здаються різкішими, чіткішими, ніби сигнал проходить коротший шлях. Редакція 24 Каналу протестувала Logitech G Pro X2 Superstrike і ми маємо що вам розказати.

Чому Logitech G Pro X2 Superstrike взагалі варта уваги?

Це далеко не чергова "геймерська миша" для широкого загалу. Річ у тім, що Logitech G вирішила переглянути те, що десятиліттями залишалося незмінним у геймерських мишах – механізм кліку. Замість класичних мікроперемикачів тут використовується інноваційна система в основі якої аналоговий сенсор і ця система здатна "відчувати" глибину натискання. Тактильний мотор додає вібрацію, що створює знайоме відчуття кліку, хоча фізичного перемикача під кнопкою вже немає.

Ця система називається HITS (Haptic Inductive Trigger System) і саме вона є революційною фішкою Logitech G Pro X2 Superstrike. Технологія дозволяє суттєво зменшити хід кнопки. Якщо в більшості ігрових мишей спрацьовування відбувається приблизно після 0,6 мм натискання, то в Superstrike цей показник можна знизити до 0,1 мм.

Фактично це означає помітне скорочення затримки введення – маркетингові матеріали Logitech говорять про виграш до 30 мс, що значно перевищує різницю між стандартною частотою опитування 1000 Гц і сучасними 8000 Гц.

Pro X2 Superstrike комплектується провідним перехідником / Фото 24 Каналу

Як нова технологія змінює досвід гри?

У реальному геймплеї це перетворюється на відчуття тіснішого зв'язку з грою. У шутерах кліки ніби стають частиною реакції – не окремою дією після неї. Це не магія і не чит, але іноді саме ці кілька мілісекунд можуть змінити результат сутички.

Спершу це відчувається дуже незвично – практично найменший рух пальцем тригерить натискання і помилкових спрацьовувань дуже багато, але до такої чутливості швидко звикаєш. До того ж класична форма та неймовірна легкість дозволяють пересувати мишу найменшим рухом руки й початкова незручність вже після кількох тестових забігів перетворюється в нечувану легкість та не бачений раніше контроль.

Це дає перевагу у швидких шутерах. Наприклад, у Counter-Strike 2 постріл може бути зареєстрований сервером на кілька тікiв раніше, ніж у суперника, що збільшує шанси виграти дуель.

Rapid Trigger завезли в мишку

Функція Rapid Trigger знайома користувачам механічних клавіатур і дозволяє фіксувати натискання не за проходженням певної точки, а за зміною напрямку руху кнопки. У традиційних мишах подібна техніка працює лише в зоні активації, тоді як у Superstrike – по всій довжині ходу, що робить швидкі повторні кліки стабільнішими. Це корисно, наприклад, у MOBA-іграх на кшталт League of Legends.

Pro X2 Superstrike / Фото 24 Каналу

Впровадження нової системи потребувало змін у конструкції. Інженери зробили тонший корпус і основу, використали титанові гвинти та вентильовану плату. Завдяки цьому вага фінальної версії склала 61 г – лише на грам більше за Superlight 2 і на 7 г менше, ніж у раннього прототипу.

За формою миша майже не відрізняється від попередниці. Це симетричний корпус середнього розміру з плавними лініями – так званий "безпечний" дизайн, який підходить більшості користувачів незалежно від хвату чи розміру руки. Бічні кнопки залишилися традиційними й виглядають дещо незвично поруч із майже безшумними основними клавішами. Зовні модель отримала легке оновлення: чорні кнопки контрастують із білим корпусом.

Цікавий факт! Logitech розробляла G Pro X2 Superstrike у співпраці з професійними командами G2 Esports, NAVI та BLG. Новинку вже можна побачити на турнірах із Counter-Strike 2, Valorant і League of Legends. Модель представили під час заходу Logitech G Play 2025.

Миша розроблялася у співпраці з кіберспортивними командами / Фото 24 Каналу

У грі новинка справляє сильне враження навіть під час базових дій – відчуття швидкого та чіткого відгуку помітне ще до запуску матчу. У шутерах на кшталт Counter-Strike 2 або Battlefield 6 кліки здаються точнішими та "гострішими". Особливо це відчутно зі зброєю, що вимагає одного точного пострілу, наприклад AWP. Водночас успіх у грі все ще залежить від досвіду, знання карт і реакції самого гравця.

Цікаво, що навіть при максимальних налаштуваннях швидкості спрацьовування та активованому rapid trigger миша не викликає проблем у повсякденному використанні. Під час звичайного користування браузером, або в повільніших стратегіях випадкових кліків не виникає вже після короткого періоду адаптації.

До речі, адаптер для з'єднання з комп'ютером зручно ховається в корпусі миші.

Наскільки часто потрібно заряджати Logitech G Pro X2 Superstrike?

Важко сказати, в який момент Logitech G Pro X2 Superstrike взагалі "сідає". За весь час тестування маніпулятор жодного разу не ставився на зарядку після того, як ми дістали його з коробки (а заряд вже був не повний).

Logitech G обіцяє до 90 годин роботи при постійному русі проти 95 годин у Superlight 2. На практиці під час тестів при частоті 1000 Гц і середній силі тактильного відгуку заряд знизився з 75% до 51% майже за весь час тестування і практично щоденного використання протягом тижня.

Як все це взагалі налаштовується?

Користувачі техніки Logitech чудово знають, що пристрої цього бренду мають спеціальне програмне забезпечення. У випадку з ігровою периферією це застосунок G Hub.

G Hub допомагає тонко налаштувати будь-який ґаджет Logitech / Фото 24 Каналу

Тут, окрім стандартних параметрів – чутливості, призначення кнопок і частоти оновлення опитування сенсора – можна також налаштувати опції системи HITS: дистанція спрацьовування, чутливість rapid trigger і силу вібрації тактильного відгуку.

У програмі також доступний живий індикатор натискання, який показує, наскільки глибоко користувач тисне кнопку.

Pro X2 Superstrike дозволяє налаштувати момент натискання та Rapid Trigger / Фото 24 Каналу

Важливою перевагою є те, що всі налаштування Logitech G Pro X2 Superstrike можна зберегти прямо в пам'яті мишки й використовувати на будь-якому іншому комп'ютері без потреби встановлювати G Hub.

Цікаво, що повне вимкнення тактильного відгуку різко змінює сприйняття – миша відчувається майже "мертвою", хоча фактично працює так само точно. Це підкреслює роль штучного тактильного сигналу в загальному досвіді.

В застосунку можна налаштувати частоту, присвоїти функції кнопкам та низку інших деталей / Фото 24 Каналу

За підключенням все без змін: доступні дротовий USB і бездротовий режим Lightspeed на 2,4 ГГц. Bluetooth у моделі відсутній – компанія відмовилася від нього заради зниження ваги та концентрації на кіберспортивних потребах.

То які ж висновки?

Logitech G Pro X2 Superstrike – це той рідкісний випадок, коли новий ігровий девайс змінює не лише показники, а й реальні відчуття від гри (погодьтеся, таке буває не часто). Але зрозумійте мене правильно – ця мишка не зробить із вас кіберспортсмена за один вечір. Так, вона дає приємне відчуття контролю і швидкості, яке складно ігнорувати після кількох матчів, але вам все ще потрібен досвід.

Фактично Pro X2 Superstrike це еволюція знайомої формули Superlight – легка, зручна, автономна миша, але з принципово новим підходом до кліку. Саме тому Superstrike виглядає не просто як чергове оновлення лінійки, а як натяк на те, якими можуть стати ігрові миші найближчими роками, особливо для тих, хто грає на результат.

До речі, миша вже доступна для покупки у варіанті дизайну Lunar Eclipse (як на фото вище). В Україні рекомендована ціна Logitech G Pro X2 Superstrike становить 7999 гривень.