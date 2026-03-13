Взять в руки новую геймерскую мышь и почувствовать разницу еще до запуска игры – редкая история. Обычно новый девайс требует времени: нужно привыкнуть к форме, веса, скольжения. Но в случае с Logitech G Pro X2 Superstrike все происходит быстрее. Первые клики – даже в меню Steam – кажутся резче, четче, будто сигнал проходит более короткий путь. Редакция 24 Канала протестировала Logitech G Pro X2 Superstrike и нам есть что вам рассказать.

Почему Logitech G Pro X2 Superstrike вообще стоит внимания?

Это далеко не очередная "геймерская мышь" для широкой публики. Дело в том, что Logitech G решила пересмотреть то, что десятилетиями оставалось неизменным в геймерских мышах – механизм клика. Вместо классических микропереключателей здесь используется инновационная система в основе которой аналоговый сенсор и эта система способна "чувствовать" глубину нажатия. Тактильный мотор добавляет вибрацию, что создает знакомое ощущение клика, хотя физического переключателя под кнопкой уже нет.

Эта система называется HITS (Haptic Inductive Trigger System) и именно она является революционной фишкой Logitech G Pro X2 Superstrike. Технология позволяет существенно уменьшить ход кнопки. Если в большинстве игровых мышей срабатывание происходит примерно после 0,6 мм нажатия, то в Superstrike этот показатель можно снизить до 0,1 мм.

Фактически это означает заметное сокращение задержки ввода – маркетинговые материалы Logitech говорят о выигрыше до 30 мс, что значительно превышает разницу между стандартной частотой опроса 1000 Гц и современными 8000 Гц.

Как новая технология меняет опыт игры?

В реальном геймплее это превращается в ощущение более тесной связи с игрой. В шутерах клики будто становятся частью реакции – не отдельным действием после нее. Это не магия и не чит, но иногда именно эти несколько миллисекунд могут изменить исход схватки.

Сперва это ощущается очень непривычно – практически малейшее движение пальцем триггерит нажатие и ложных срабатываний очень много, но к такой чувствительности быстро привыкаешь. К тому же классическая форма и невероятная легкость позволяют передвигать мышь малейшим движением руки и изначальное неудобство уже после нескольких тестовых забегов превращается в неслыханную легкость и не виданный ранее контроль.

Это дает преимущество в быстрых шутерах. Например, в Counter-Strike 2 выстрел может быть зарегистрирован сервером на несколько тиков раньше, чем у соперника, что увеличивает шансы выиграть дуэль.

Rapid Trigger завезли в мышку

Функция Rapid Trigger знакома пользователям механических клавиатур и позволяет фиксировать нажатие не по прохождению определенной точки, а по изменению направления движения кнопки. В традиционных мышах подобная техника работает лишь в зоне активации, тогда как в Superstrike – по всей длине хода, что делает быстрые повторные клики более стабильными. Это полезно, например, в MOBA-играх вроде League of Legends.

Внедрение новой системы потребовало изменений в конструкции. Инженеры сделали более тонкий корпус и основу, использовали титановые винты и вентилируемую плату. Благодаря этому вес финальной версии составил 61 г – всего на грамм больше Superlight 2 и на 7 г меньше, чем у раннего прототипа.

По форме мышь почти не отличается от предшественницы. Это симметричный корпус среднего размера с плавными линиями – так называемый "безопасный" дизайн, который подходит большинству пользователей независимо от хвата или размера руки. Боковые кнопки остались традиционными и выглядят несколько необычно рядом с почти бесшумными основными клавишами. Внешне модель получила легкое обновление: черные кнопки контрастируют с белым корпусом.

Интересный факт! Logitech разрабатывала G Pro X2 Superstrike в сотрудничестве с профессиональными командами G2 Esports, NAVI и BLG. Новинку уже можно увидеть на турнирах по Counter-Strike 2, Valorant и League of Legends. Модель представили во время мероприятия Logitech G Play 2025.

В игре новинка производит сильное впечатление даже во время базовых действий – ощущение быстрого и четкого отклика заметно еще до запуска матча. В шутерах вроде Counter-Strike 2 или Battlefield 6 клики кажутся более точными и "острыми". Особенно это ощутимо с оружием, требующим одного точного выстрела, например AWP. В то же время успех в игре все еще зависит от опыта, знания карт и реакции самого игрока.

Интересно, что даже при максимальных настройках скорости срабатывания и активированном rapid trigger мышь не вызывает проблем в повседневном использовании. Во время обычного пользования браузером, или в медленных стратегиях случайных кликов не возникает уже после короткого периода адаптации.

Кстати, адаптер для соединения с компьютером удобно прячется в корпусе мыши.

Насколько часто нужно заряжать Logitech G Pro X2 Superstrike?

Трудно сказать, в какой момент Logitech G Pro X2 Superstrike вообще "садится". За все время тестирования манипулятор ни разу не ставился на зарядку после того, как мы достали его из коробки (а заряд уже был не полный).

Logitech G обещает до 90 часов работы при постоянном движении против 95 часов у Superlight 2. На практике во время тестов при частоте 1000 Гц и средней силе тактильного отклика заряд снизился с 75% до 51% почти за все время тестирования и практически ежедневного использования в течение недели.

Как все это вообще настраивается?

Пользователи техники Logitech прекрасно знают, что устройства этого бренда имеют специальное программное обеспечение. В случае с игровой периферией это приложение G Hub.

Здесь, кроме стандартных параметров – чувствительности, назначения кнопок и частоты обновления опроса сенсора – можно также настроить опции системы HITS: дистанция срабатывания, чувствительность rapid trigger и силу вибрации тактильного отклика.

В программе также доступен живой индикатор нажатия, который показывает, насколько глубоко пользователь жмет кнопку.

Важным преимуществом является то, что все настройки Logitech G Pro X2 Superstrike можно сохранить прямо в памяти мышки и использовать на любом другом компьютере без необходимости устанавливать G Hub.

Интересно, что полное отключение тактильного отклика резко меняет восприятие – мышь ощущается почти "мертвой", хотя фактически работает так же точно. Это подчеркивает роль искусственного тактильного сигнала в общем опыте.

По подключению все без изменений: доступны проводной USB и беспроводной режим Lightspeed на 2,4 ГГц. Bluetooth в модели отсутствует – компания отказалась от него ради снижения веса и концентрации на киберспортивных потребностях.

Так какие же выводы?

Logitech G Pro X2 Superstrike – это тот редкий случай, когда новый игровой девайс меняет не только показатели, но и реальные ощущения от игры (согласитесь, такое бывает не часто). Но поймите меня правильно – эта мышка не сделает из вас киберспортсмена за один вечер. Да, она дает приятное ощущение контроля и скорости, которое сложно игнорировать после нескольких матчей, но вам все еще нужен опыт.

Фактически Pro X2 Superstrike это эволюция знакомой формулы Superlight – легкая, удобная, автономная мышь, но с принципиально новым подходом к клику. Именно поэтому Superstrike выглядит не просто как очередное обновление линейки, а как намек на то, какими могут стать игровые мыши в ближайшие годы, особенно для тех, кто играет на результат.

Кстати, мышь уже доступна для покупки в варианте дизайна Lunar Eclipse (как на фото выше). В Украине рекомендованная цена Logitech G Pro X2 Superstrike составляет 7999 гривен.