Logitech G представила стильну гарнітуру для мультиплатформенного геймінгу

Logitech G розширює лінійку ігрової периферії новою бездротовою гарнітурою. Модель поєднує сучасний мінімалістичний дизайн, мультиплатформенність та акцент на якісному звучанні, орієнтуючись на геймерів, які грають одразу на кількох пристроях.

Що пропонує нова G325 LIGHTSPEED?

Бренд Logitech G офіційно оголосив про старт продажів бездротової гарнітури G325 LIGHTSPEED. Новинка позиціонується як універсальне рішення для користувачів ПК, консолей і мобільних пристроїв, пише 24 Канал.

Керівник напряму Logitech G Уджеш Десаї пояснив, що компанія прагне зробити преміальний ігровий досвід доступним ширшій аудиторії. За його словами, модель отримала комфортну конструкцію, тривалий час автономної роботи та якісний звук, а також підтримку різних платформ для геймерів, які не обмежуються одним пристроєм.



Logitech G325 LIGHTSPEED / Фото Logitech G

Підключення без затримок і гнучкість

G325 підтримує фірмову технологію LIGHTSPEED, яка забезпечує стабільне бездротове з'єднання з мінімальною затримкою. Для підключення до смартфонів і планшетів передбачено Bluetooth 5.2. Перемикання між джерелами сигналу здійснюється безпосередньо з корпусу гарнітури, без необхідності додаткових маніпуляцій на самих пристроях.

24-бітне аудіо і мікрофон із шумозаглушенням

Модель оснащена 24-бітною аудіосистемою, що передає деталізований і об'ємний звук у різних жанрах ігор. Йдеться як про точне позиціонування кроків у шутерах, так і про атмосферні звуки дощу чи навколишнього середовища в рольових проєктах.

Вбудований мікрофон із технологією формування променя відповідає за чітку передачу голосу. Також реалізовано інтелектуальне шумозаглушення на основі ШІ. Користувачі можуть змінювати параметри звучання та мікрофона через програмне забезпечення Logitech G HUB або мобільний застосунок.

Легка конструкція і автономність

G325 важать 212 грамів. Конструкція передбачає м'які амбушури та розрахована на тривале використання без відчутного навантаження. Основні елементи керування – живлення, регулювання гучності, вимкнення мікрофона та керування підключенням – винесені на чаші навушників.

Акумулятор забезпечує понад 24 години автономної роботи без підзарядки, що дозволяє використовувати гарнітуру як для довгих ігрових сесій, так і для повсякденного спілкування.

Дизайн і доступність

Модель доступна у трьох кольорах – чорному, білому та бузковому. Виробник робить ставку на мінімалістичний вигляд без зайвих декоративних елементів, з акцентом на функціональність.