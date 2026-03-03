Революція продуктивності: новий MacBook Air тепер з чипом M5 та оновленою пам'яттю

Компанія Apple офіційно презентувала оновлене сімейство ноутбуків MacBook Air, які тепер базуються на новітньому чипі M5. Головний акцент у цьому поколінні роблять на радикальному підвищенні швидкості роботи зі штучним інтелектом та покращенні базових специфікацій, що раніше були доступні лише як дорогі опції. Користувачам запропонували значне оновлення внутрішньої начинки пристроїв.

Які технічні інновації отримав MacBook Air на базі M5?

Серцем оновленого MacBook Air став процесор M5, який отримав 10-ядерний центральний процесор. В Apple стверджують, що ці ядра є найшвидшими у світі на сьогодні. Графічна підсистема також зазнала змін – тепер вона пропонує до 10 ядер з інтегрованими нейронними акселераторами в кожному з них, пише MacRumors.

Завдяки такій архітектурі продуктивність у завданнях, пов'язаних зі штучним інтелектом, зросла до чотирьох разів порівняно з попереднім поколінням на базі M4. Окрім цього, чип отримав вдосконалені шейдерні ядра та систему трасування променів третього покоління. Пропускна здатність об'єднаної пам'яті тепер становить 153 гігабайти на секунду, що на 28 відсотків перевищує показники попередника.

Важливою зміною став перегляд стандартів пам'яті:

Тепер базова конфігурація MacBook Air постачається з накопичувачем на 512 гігабайтів, що вдвічі більше за попередній стартовий обсяг у 256 гігабайтів.

Також для професійних користувачів вперше стала доступною можливість розширення внутрішнього сховища до 4 терабайтів. Швидкість читання та запису даних на нових SSD-накопичувачах також подвоїлася.

Що стосується оперативної пам'яті, то тепер мінімальним стандартом є 16 гігабайтів, а максимальним – 32 гігабайти, при цьому вартість самого апгрейду пам'яті для користувачів залишилася на рівні попереднього року, зазначає 9to5mac.



MacBook Air на базі чипа M5 / Фото Apple

Комунікаційні можливості ноутбука вийшли на новий рівень завдяки використанню фірмового бездротового чипа Apple N1. Це дозволило впровадити підтримку стандартів Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, забезпечуючи стабільніше та швидше з'єднання.

Ноутбук, як і раніше, доступний у двох варіантах розміру екрана – 13 та 15 дюймів.

Користувачі можуть обрати один із чотирьох кольорів корпусу: небесно-блакитний, "опівніч", "зіркове світло" або сріблястий.

Пристрої оснащені дисплеями Liquid Retina, камерами Center Stage з роздільною здатністю 12 мегапікселів та двома портами Thunderbolt 4, які дозволяють підключати до двох зовнішніх моніторів одночасно.



MacBook Air на базі чипа M5 / Фото Apple

Попри зростання потужності, автономність ноутбука залишилася на високому рівні – до 18 годин роботи від одного заряду.

Проте Apple оновила комплект постачання: тепер разом із пристроєм покупці отримують новий динамічний адаптер живлення потужністю 40 ватів з піковим показником до 60 ватів, пише 9to5mac. Раніше базова комплектація залежала від версії ноутбука і могла включати зарядку на 30 або 35 ватів.

Також під час замовлення можна обрати потужніший адаптер на 70 ватів за додаткові 20 доларів, що активує функцію швидкого заряджання до 50 відсотків за 30 хвилин.

Ціни і доступність

Стартова ціна нового MacBook Air на базі M5 становить 1099 доларів, що на 100 доларів дорожче за початкову ціну попередньої моделі. Таке підвищення вартості експерти пов'язують зі збільшенням мінімального обсягу пам'яті та загальним зростанням цін на комплектуючі.

Для порівняння, базова модель MacBook Pro з чипом M5 Pro тепер коштуватиме від 2199 доларів.

Попередні замовлення на новинку відкриваються в середу, 4 березня, а фактичні продажі в магазинах розпочнуться 11 березня.

Старі моделі на базі M4 залишатимуться в продажу у сторонніх ритейлерів до вичерпання запасів для тих, хто бажає придбати ноутбук за меншою ціною.