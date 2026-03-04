MacBook Neo офіційно представлений: що відомо про таємничий ґаджет Apple

Компанія Apple офіційно презентувала MacBook Neo – цілком нову модель у лінійці своїх портативних комп'ютерів. Ця подія відбулася в межах спеціального заходу у Нью-Йорку та стала відповіддю на тривалі чутки про підготовку бюджетного пристрою. Новинка пропонує нетипові для серії Mac технічні рішення.

Що пропонує найдоступніший ноутбук у лінійці Apple?

Офіційний дебют MacBook Neo відбувся після серії масштабних анонсів компанії, серед яких були оновлені моделі MacBook Pro на базі чипів M5 Pro та M5 Max, а також MacBook Air з процесором M5. Проте саме Neo достроково став найбільш обговорюваною новинкою через свою ціну та внутрішню архітектуру. Вартість пристрою становить 599 доларів, що робить його найдешевшим варіантом у сучасній лінійці Apple, розташованим за своєю позицією навіть нижче MacBook Air, пише Apple.

Головною технічною особливістю MacBook Neo став перехід на чіп серії A, який раніше був ексклюзивом для iPhone. Серцем пристрою став процесор A18 Pro. Це перший випадок в історії компанії, коли архітектура смартфона була повністю інтегрована в повноцінний ноутбук.

Таке рішення дозволило не лише знизити собівартість продукту, а й забезпечити високу енергоефективність у компактному корпусі. Деякі попередні витоки також натякали на можливість використання чіпа A19 Pro, проте офіційно було підтверджено саме платформу A18 Pro.



MacBook Neo / Фото The Verge



Ноутбук отримав екран діагоналлю 12,9 дюйма без вирізу "чубчика". Камера, судячи з усього, захована в рамці. Завдяки такому розміру пристрій є надзвичайно портативним і орієнтованим на молодіжну аудиторію та студентів. Сама назва моделі "Neo" підкреслює новий, сучасний підхід до дизайну та функціональності.

Корпус пропонується у чотирьох виразних кольорах: сріблястому, індиго, рум'яному (blush) та цитрусовому.

Рекламний ролик MacBook Neo: дивіться відео

На своєму сайті Apple обіцяє до 16 годин автономної роботи, а також пропонує два порти USB-C. Зарядки MagSafe немає. Роз'єм для навушників розташований на лівій стороні портів, ближче до передньої панелі. Також на передній панелі з обох боків є два слоти для стереодинаміків, пише 9to5mac.

Ноутбук має 256 ГБ пам’яті та не має Touch ID на клавіатурі. За 699 ​​доларів США обсяг пам’яті подвоюється до 512 ГБ, і Touch ID включено. Ціна для освітніх закладів починається від 499 доларів США.

MacBook Neo має 8 ГБ оперативної пам'яті та підтримує один зовнішній дисплей.

MacBook Neo на презентації показали лише обраним: дивіться відео

Варто зазначити, що в ранніх витоках документації Європейського Союзу, де пристрій фігурував під номером моделі A3404, також згадувалися варіанти у золотому, зеленому, синьому та рожевому відтінках.

Презентація MacBook Neo пройшла без традиційної прямої трансляції. Замість цього Apple обрала формат прес-релізу та локальних заходів "Apple Experience" у найбільших мегаполісах світу – Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Журналісти та представники медіа отримали змогу особисто протестувати новинку безпосередньо в день анонсу.



MacBook Neo / Фото The Verge



Поява цього пристрою свідчить про серйозне розширення сегмента основних ноутбуків Apple. Водночас із Neo компанія представила MacBook Air M5, який за ціною від 1099 доларів тепер пропонує вдвічі більше пам'яті для зберігання даних. Також було анонсовано професійні рішення: MacBook Pro з новою архітектурою Fusion Architecture, що використовує так звані супер-ядра в чипах M5 Pro та M5 Max, та новий монітор Studio Display XDR з підтримкою частоти оновлення 120 Гц та технологією mini-LED.

Проте саме MacBook Neo із мобільним чіпом та доступною ціною в 599 доларів відкриває нову сторінку в історії бренду, пропонуючи продуктивність Apple Silicon для ширшого кола споживачів.

Новий MacBook Neo доступний для попереднього замовлення вже сьогодні, а в магазинах він з'явиться 11 березня.

MacBook Neo: дивіться відео